Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
03.02.2026 16:38:23
EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Scout24 SE
Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
03.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.scout24.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2270614 03.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scout24
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: DAX leichter (finanzen.at)
|
09:29