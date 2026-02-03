EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: Scout24 SE

Scout24 SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



03.02.2026 / 16:38 CET/CEST

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien



1. Angaben zum Emittenten Scout24 SE

Invalidenstraße 65

10557 Berlin

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.



3. Datum der Schwellenberührung 03.02.2026

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 3,271 % 73.500.000 Letzte Veröffentlichung 5,007 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 2.404.215 3,271 % %

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

