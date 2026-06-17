EQS-PVR: Semperit AG Holding: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Semperit AG Holding

Semperit AG Holding: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



17.06.2026 / 17:58 CET/CEST

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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wien, 17.6.2026 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: Semperit Aktiengesellschaft Holding 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten 3. Meldepflichtige Person

Name: B&C Privatstiftung

Sitz: Wien

Staat: Österreich 4. Namen der Aktionäre: B&C Holding Österreich GmbH 5. Datum der Schwellenberührung: 16.6.2026 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

58,48 %

4,97 %

63,45 %

20 573 434 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

54,18 %



54,18 % Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000785555 12 031 400 58,48 % Subsumme A 12 031 400 58,48 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Angebot gemäß §4 ÜbG 26.06.2026 26.06.2026 1 022 192 4,97 % Subsumme B.1 1 022 192 4,97 % B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 B&C Privatstiftung 2 B&C Holding Österreich GmbH 1 4,97 % 4,97 % 3 B&C Industrieholding GmbH 2 4 B&C Holding GmbH 3 5 B&C Beteiligungsmanagement GmbH 4 6 Austrowaren HandelsgmbH 5 7 B&C Kratos Holding GmbH 6 4,18 % 4,18 % 8 B&C KB Holding GmbH 2 54,30 % 54,30 % 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Die B&C Holding Österreich GmbH hat am 17. April 2026 ein freiwilliges öffentliches Angebot gemäß §§ 4 ff Übernahmegesetz zum Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der Semperit Aktiengesellschaft Holding, die nicht im Besitz der B&C-Gruppe gehalten werden, veröffentlicht. Bis zum Ende der Annahmefrist wurden bei der Annahme- und Zahlstelle insgesamt Annahmeerklärungen bezüglich 1.022.192 Semperit Aktien eingereicht. Die Abwicklung des Angebots erfolgt spätestens am Freitag, den 26. Juni 2026. Die Annahmeerklärungen werden hiermit als Finanzinstrumente gemäß § 131 Abs 1 Z 1 BörseG gemeldet. (Dies ist eine Korrekturmeldung zur Meldung vom 16.06.2026.) Wien am 17.6.2026

17.06.2026 CET/CEST

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