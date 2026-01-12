Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.01.2026 10:48:03

EQS-PVR: Siemens AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Siemens Aktiengesellschaft
Siemens AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

12.01.2026 / 10:48 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: Siemens Aktiengesellschaft
Street: Werner-von-Siemens-Str. 1
Postal code: 80333
City: München
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): W38RGI023J3WT1HWRP32

2. Reason for notification
X Acquisition/disposal of shares with voting rights
X Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: The Capital Group Companies, Inc.
City of registered office, country: Los Angeles, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
08 Jan 2026

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 3.04 % 0.00 % 3.04 % 800,000,000
Previous notification 2.93 % 0.01 % 2.94 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE0007236101 0 22,474,750 0.00 % 2.81 %
US8261975010 0 1,844,704 0.00 % 0.23 %
Total 24,319,454 3.04 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
0 0.00 %
    Total 0 0.00 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
0 0.00 %
      Total 0 0.00 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
The Capital Group Companies, Inc. % % %
Capital Research and Management Company % % %
- % % %
The Capital Group Companies, Inc. % % %
Capital Research and Management Company % % %
Capital Group International, Inc. % % %
Capital International Sarl % % %
- % % %
The Capital Group Companies, Inc. % % %
Capital Research and Management Company % % %
Capital Group International, Inc. % % %
Capital International, Inc. % % %
- % % %
The Capital Group Companies, Inc. % % %
Capital Research and Management Company % % %
Capital Group International, Inc. % % %
Capital International Limited % % %
- % % %
The Capital Group Companies, Inc. % % %
Capital Research and Management Company % % %
Capital Group International, Inc. % % %
Capital Group Private Client Services, Inc. % % %
- % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
09 Jan 2026


12.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Germany
Internet: www.siemens.com

 
End of News EQS News Service

2258224  12.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

mehr Analysen
06.01.26 Siemens Outperform Bernstein Research
06.01.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
19.12.25 Siemens Buy UBS AG
19.12.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens AG 257,20 0,90% Siemens AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. An den Märkten in Fernost dominierten am Montag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen