Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|
01.12.2025 18:14:23
EQS-PVR: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Siemens Healthineers AG
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Healthineers AG
|Siemensstr. 3
|91301 Forchheim
|Deutschland
|Internet:
|https://www.siemens-healthineers.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2238472 01.12.2025 CET/CEST
Analysen zu Siemens Healthineers AGmehr Analysen
|24.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|42,65
|-0,37%
