Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|
30.04.2026 09:10:44
EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Siltronic AG
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siltronic AG
|Einsteinstr. 172
|81677 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siltronic.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2318250 30.04.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siltronic AG
|
13:04
|EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
13:04
|EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
30.04.26
|XETRA-Handel: TecDAX bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
30.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX mittags (finanzen.at)
Analysen zu Siltronic AG
|11:30
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.04.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|11:30
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.04.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11:30
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.04.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|18.03.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|79,70
|7,05%