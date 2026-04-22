SMT Scharf Aktie

SMT Scharf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DRAE / ISIN: DE000A3DRAE2

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22.04.2026 09:31:23

EQS-PVR: SMT Scharf AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: SMT Scharf AG
SMT Scharf AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.04.2026 / 09:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Herr Damian Behra, Görlitz, Deutschland hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 20.04.2026 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 15%-Schwelle vom 16.04.2026 über Folgendes informiert:

  1. Die Beteiligung an der SMT Scharf AG dient der Umsetzung strategischer Ziele des Meldenden.
  2. Der Meldende beobachtet die Marktentwicklung sowie die Entwicklung des Geschäftsbetriebs der SMT Scharf AG und schließt den Erwerb weiterer Aktien oder Stimmrechte an der SMT Scharf AG innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht aus.
  3. Der Meldende beabsichtigt, Einfluss auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der SMT Scharf AG zu nehmen.
  4. Der Meldepflichtige strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der SMT Scharf AG an, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses von Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung sowie der Dividendenpolitik.

Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel:

Der Meldepflichtige hat den Erwerb der Aktien und Stimmrechte an der SMT Scharf AG aus seinem Eigenkapital finanziert (einschließlich Mitteln einer Gesellschaft, die sich vollständig im Besitz des Meldepflichtigen befindet).


22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SMT Scharf AG
Römerstrasse 104
59075 Hamm
Deutschland
Internet: www.smtscharf.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2312478  22.04.2026 CET/CEST

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