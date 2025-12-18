EQS-PVR: Stabilus SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 12.12.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Stabilus SE
Stabilus SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 12.12.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
18.12.2025 / 22:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|Stabilus SE
|Straße, Hausnr.:
|Wallersheimer Weg 100
|PLZ:
|56070
|Ort:
|Koblenz
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900JOSL94HJN4VZ28
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Soo Chuen Tan
Geburtsdatum: 13.05.1977
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|3,18 %
|0,00 %
|3,18 %
|24.700.000
|letzte Mitteilung
|n/a %
|n/a %
|n/a %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000STAB1L8
|0
|786.393
|0,00 %
|3,18 %
|Summe
|786.393
|3,18 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Soo Chuen Tan
| %
| %
| %
|Discerene Holdings Inc.
| %
| %
| %
|Discerene Group LP
|3,18 %
| %
| %
|---
| %
| %
| %
|Soo Chuen Tan
| %
| %
| %
|Dirnadaeth LLC
| %
| %
| %
|Diakrisis GP LP
| %
| %
| %
|Diakrisis Fund LP
| %
| %
| %
|---
| %
| %
| %
|Soo Chuen Tan
| %
| %
| %
|Discerene GP LLC
| %
| %
| %
|Doemgreindin GP LP
| %
| %
| %
|Doemgreindin Fund LP
| %
| %
| %
|---
| %
| %
| %
|Soo Chuen Tan
| %
| %
| %
|Discerene GP LLC
| %
| %
| %
|Sagacia GP LP
| %
| %
| %
|Sagacia Fund LP
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
18.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Stabilus SE
|
|Wallersheimer Weg 100
|
|56070 Koblenz
|
|Deutschland
|Internet:
|group.stabilus.com
|
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2248750 18.12.2025 CET/CEST