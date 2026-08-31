Stabilus Aktie
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
|
31.08.2026 18:08:52
EQS-PVR: Stabilus SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
|
EQS Voting Rights Announcement: Stabilus SE
Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
31.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Stabilus SE
|Wallersheimer Weg 100
|56070 Koblenz
|Germany
|Internet:
|https://group.stabilus.com
|LEI Code:
|529900JOSL94HJN4VZ28
|End of News
|EQS News Service
|
2387884 31.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Stabilus SE
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18:08
|EQS-PVR: Stabilus SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
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18:08
|EQS-PVR: Stabilus SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
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24.08.26
|EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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24.08.26
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