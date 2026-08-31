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WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8

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31.08.2026 18:08:52

EQS-PVR: Stabilus SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

EQS Voting Rights Announcement: Stabilus SE
Stabilus SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

31.08.2026 / 18:08 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of acquisition or disposal in respect of own shares

1. Details of issuer
Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
31 Aug 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 3.02 % 24,700,000
Previous publication n/a % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
745,905 3.02 % %


31.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Germany
Internet: https://group.stabilus.com
LEI Code: 529900JOSL94HJN4VZ28

 
End of News EQS News Service

2387884  31.08.2026 CET/CEST

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