EQS-PVR: Stabilus SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Stabilus SE Straße, Hausnr.: Wallersheimer Weg 100 PLZ: 56070 Ort: Koblenz

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900JOSL94HJN4VZ28

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Soo Chuen Tan

Geburtsdatum: 13.05.1977

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Diakrisis Fund LP



5. Datum der Schwellenberührung: 12.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 3,98 % 0,00 % 3,98 % 24.700.000 letzte Mitteilung 3,18 % n/a % 3,18 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000STAB1L8 0 983.620 0,00 % 3,98 % Summe 983.620 3,98 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Soo Chuen Tan % % % Discerene Holdings Inc. % % % Discerene Group LP 3,98 % % % --- % % % Soo Chuen Tan % % % Dirnadaeth LLC % % % Diakrisis GP LP % % % Diakrisis Fund LP 3,13 % % % --- % % % Soo Chuen Tan % % % Discerene GP LLC % % % Sagacia GP LP % % % Sagacia Fund LP % % % --- % % % Soo Chuen Tan % % % Discerene GP LLC % % % Doemgreindin GP LP % % % Doemgreindin Fund LP % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

18.12.2025

