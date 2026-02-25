STRABAG Aktie

25.02.2026 09:05:33

EQS-PVR: STRABAG SE: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: STRABAG SE
STRABAG SE: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

25.02.2026 / 09:05 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018

Wien,  24.2.2026

Overview
 
1. Issuer: STRABAG SE
2. Reason for the notification:   Other
3. Person subject to notification obligation
Acting in concert agreement (Sec. 133 No. 1 BörseG 2018)
First name Name/Surname City Country
  BLR-Baubeteiligungs GmbH. Wien Österreich
  RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. Wien Österreich
Hans Peter Haselsteiner    
  Haselsteiner Familien-Privatstiftung Spittal/Drau Österreich
  UNIQA Insurance Group AG Wien Österreich
  UNIQA Österreich Versicherungen AG Wien Österreich
  UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. Wien Österreich

4. Name of shareholder(s):   
5. Date on which the threshold was crossed or reached: 23.2.2026
 
6. Total positions
 
% of voting rights attached to shares (7.A)		 % of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)

Total of both in % (7.A + 7.B)
Total number of voting rights of issuer
Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached
55,59 %
24,11 %
79,69 %
118 221 982
Position of previous notification (if applicable)
59,46 %
24,11 %
83,57 %		  

Details
7. Notified details of the resulting situation:
 
A: Voting rights attached to shares

ISIN Code		 Number of voting rights % of voting rights
Direct
(Sec 130 BörseG 2018)		 Indirect
(Sec 133 BörseG 2018)		 Direct
(Sec 130 BörseG 2018)		 Indirect
(Sec 133 BörseG
2018)
Namensaktien   2   0,00 %
AT000000STR1   65 716 052   55,59 %
SUBTOTAL A 65 716 054 55,59 %
 
B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument
Expiration Date
Exercise Period		 Number of voting
rights that may be
acquired if the
instrument is exercised
% of voting rights
Vorkaufsrecht siehe Punkt 10. 20 Tage 28 500 001 24,11 %
    SUBTOTAL B.1 28 500 001 24,11 %
 
B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018
Type of instrument Expiration Date Exercise Period Physical /
Cash Settlement		 Number of
voting rights		 % of voting rights
           
      SUBTOTAL B.2    


 
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:
Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:
No. Name Directly controlled by No. Shares held  directly (%) Financial/other instruments held  directly (%) Total of both (%)
1 Haselsteiner Hans Peter   0,06 %   0,06 %
2 Haselsteiner Familien-Privatstiftung 1 26,87 %   26,87 %
3 RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H.   5,89 %   5,89 %
4 BLR-Baubeteiligungs GmbH. 3 7,70 %   7,70 %
5 UNIQA Insurance Group AG   0,02 %   0,02 %
6 UNIQA Österreich Versicherungen AG 5 13,59 %   13,59 %
7 UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. 6 1,45 %   1,45 %
           
 
9. In case of proxy voting
Date of general meeting: -
Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.
 
10. Sonstige Kommentare:
Von den im Feld 7A angeführten 65.716.054 Stück Aktien (rund 55,59%), die die in Feld 3 genannten Rechtsträger in Summe halten, sind lediglich 57.000.002 Stück (rund 48,21%) syndiziert und damit wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zuzurechnen. Die übrigen 8.716.052 Stück Aktien (rund 7,37%) sind nicht syndiziert und werden daher nicht wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zugerechnet.

Mit 23.02.2026 hat die RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. 2.083.855 Stück Aktien übertragen, die nicht syndiziert sind.

Durch die Übertragung (§ 130 BörseG 2018) dieser 2.083.855 Stück Aktien hat die RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. den Schwellenwert von 15% unterschritten und hält

(i) einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 58.821.786 Stimmrechte / rund 49,76% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%;

sowie

(ii) zusammengerechnet mit den Stimmrechten aus Finanzinstrumenten (B.1) (Vorkaufsrecht) (§ 131 Abs 1 BörseG 2018) 87.321.787 Stimmrechte / rund 73,86% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%.
Zu den zugerechneten Stimmrechten von rund 24,11% aufgrund des Vorkaufsrechts (B.1): Das seit 23.04.2007 bestandene Core Shareholders Syndikat endete mit Ablauf des 31.12.2022. Die unter Punkt 3. genannten Rechtsträger haben ein Syndikat ohne MKAO Rasperia Trading Limited gebildet. Trotz Beendigung des Core Shareholders Syndikats bleibt das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 1 bis 2 genannten Rechtsträger und das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 3 bis 7 genannten Rechtsträger solange aufrecht, als diese jeweils zumindest 8,5% des Grundkapitals des Emittenten besitzen. Da MKAO Rasperia Trading Limited der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17.03.2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, in der geänderten/ergänzten Fassung (EU-Sanktionsverordnung) unterliegt, gelten zum Vorkaufsrecht die Beschränkungen der EU-Sanktionsverordnung. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Schiedsklage vom Oktober 2024, mit der die in Punkt 8. Z 1 bis 7 genannten Rechtsträger einen Vorkaufsfall gegen MKAO Rasperia Trading Limited geltend gemacht haben (Kontrollwechselvorgang durch einen Verkauf der Rasperia-Anteile an Illiadis JSC) unter Anspruchsverzicht zurückgenommen wurde.
 

 Wien am  24.2.2026

25.02.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: STRABAG SE
Donau-City-Straße 9
1220 Vienna
Austria
Internet: www.strabag.com

 
End of News EQS News Service

2280910  25.02.2026 CET/CEST

