EQS-PVR: STRABAG SE: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: STRABAG SE

STRABAG SE: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution



25.02.2026 / 09:05 CET/CEST

Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018



Wien, 24.2.2026



Overview

1. Issuer: STRABAG SE

2. Reason for the notification: Other

3. Person subject to notification obligation

Acting in concert agreement (Sec. 133 No. 1 BörseG 2018) First name Name/Surname City Country BLR-Baubeteiligungs GmbH. Wien Österreich RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. Wien Österreich Hans Peter Haselsteiner Haselsteiner Familien-Privatstiftung Spittal/Drau Österreich UNIQA Insurance Group AG Wien Österreich UNIQA Österreich Versicherungen AG Wien Österreich UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. Wien Österreich

4. Name of shareholder(s):

5. Date on which the threshold was crossed or reached: 23.2.2026 6. Total positions

% of voting rights attached to shares (7.A) % of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)



Total of both in % (7.A + 7.B)

Total number of voting rights of issuer Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached

55,59 %

24,11 %

79,69 %

118 221 982 Position of previous notification (if applicable)

59,46 %

24,11 %

83,57 %

Details

7. Notified details of the resulting situation:

A: Voting rights attached to shares

ISIN Code Number of voting rights % of voting rights Direct

(Sec 130 BörseG 2018) Indirect

(Sec 133 BörseG 2018) Direct

(Sec 130 BörseG 2018) Indirect

(Sec 133 BörseG

2018) Namensaktien 2 0,00 % AT000000STR1 65 716 052 55,59 % SUBTOTAL A 65 716 054 55,59 % B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument

Expiration Date

Exercise Period Number of voting

rights that may be

acquired if the

instrument is exercised

% of voting rights Vorkaufsrecht siehe Punkt 10. 20 Tage 28 500 001 24,11 % SUBTOTAL B.1 28 500 001 24,11 % B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018 Type of instrument Expiration Date Exercise Period Physical /

Cash Settlement Number of

voting rights % of voting rights SUBTOTAL B.2



8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:

Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity: No. Name Directly controlled by No. Shares held directly (%) Financial/other instruments held directly (%) Total of both (%) 1 Haselsteiner Hans Peter 0,06 % 0,06 % 2 Haselsteiner Familien-Privatstiftung 1 26,87 % 26,87 % 3 RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. 5,89 % 5,89 % 4 BLR-Baubeteiligungs GmbH. 3 7,70 % 7,70 % 5 UNIQA Insurance Group AG 0,02 % 0,02 % 6 UNIQA Österreich Versicherungen AG 5 13,59 % 13,59 % 7 UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. 6 1,45 % 1,45 % 9. In case of proxy voting

Date of general meeting: -

Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights. 10. Sonstige Kommentare:

Von den im Feld 7A angeführten 65.716.054 Stück



Mit 23.02.2026 hat die RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. 2.083.855 Stück Aktien übertragen, die nicht syndiziert sind.



Durch die Übertragung (§ 130 BörseG 2018) dieser 2.083.855 Stück Aktien hat die RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. den Schwellenwert von 15% unterschritten und hält



(i) einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 58.821.786 Stimmrechte / rund 49,76% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%;



sowie



(ii) zusammengerechnet mit den Stimmrechten aus Finanzinstrumenten (B.1) (Vorkaufsrecht) (§ 131 Abs 1 BörseG 2018) 87.321.787 Stimmrechte / rund 73,86% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%.

Zu den zugerechneten Stimmrechten von rund 24,11% aufgrund des Vorkaufsrechts (B.1): Das seit 23.04.2007 bestandene Core Shareholders Syndikat endete mit Ablauf des 31.12.2022. Die unter Punkt 3. genannten Rechtsträger haben ein Syndikat ohne MKAO Rasperia Trading Limited gebildet. Trotz Beendigung des Core Shareholders Syndikats bleibt das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 1 bis 2 genannten Rechtsträger und das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 3 bis 7 genannten Rechtsträger solange aufrecht, als diese jeweils zumindest 8,5% des Grundkapitals des Emittenten besitzen. Da MKAO Rasperia Trading Limited der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17.03.2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, in der geänderten/ergänzten Fassung (EU-Sanktionsverordnung) unterliegt, gelten zum Vorkaufsrecht die Beschränkungen der EU-Sanktionsverordnung. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Schiedsklage vom Oktober 2024, mit der die in Punkt 8. Z 1 bis 7 genannten Rechtsträger einen Vorkaufsfall gegen MKAO Rasperia Trading Limited geltend gemacht haben (Kontrollwechselvorgang durch einen Verkauf der Rasperia-Anteile an Illiadis JSC) unter Anspruchsverzicht zurückgenommen wurde.

Wien am 24.2.2026

25.02.2026 CET/CEST

