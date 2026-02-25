STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|
25.02.2026 09:05:33
EQS-PVR: STRABAG SE: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: STRABAG SE
Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018
Wien, 24.2.2026
Overview
1. Issuer: STRABAG SE
2. Reason for the notification: Other
3. Person subject to notification obligation
Acting in concert agreement (Sec. 133 No. 1 BörseG 2018)
4. Name of shareholder(s):
5. Date on which the threshold was crossed or reached: 23.2.2026
6. Total positions
Details
7. Notified details of the resulting situation:
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:
Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:
9. In case of proxy voting
Date of general meeting: -
Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.
10. Sonstige Kommentare:
Von den im Feld 7A angeführten 65.716.054 Stück Aktien (rund 55,59%), die die in Feld 3 genannten Rechtsträger in Summe halten, sind lediglich 57.000.002 Stück (rund 48,21%) syndiziert und damit wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zuzurechnen. Die übrigen 8.716.052 Stück Aktien (rund 7,37%) sind nicht syndiziert und werden daher nicht wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zugerechnet.
Mit 23.02.2026 hat die RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. 2.083.855 Stück Aktien übertragen, die nicht syndiziert sind.
Durch die Übertragung (§ 130 BörseG 2018) dieser 2.083.855 Stück Aktien hat die RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. den Schwellenwert von 15% unterschritten und hält
(i) einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 58.821.786 Stimmrechte / rund 49,76% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%;
sowie
(ii) zusammengerechnet mit den Stimmrechten aus Finanzinstrumenten (B.1) (Vorkaufsrecht) (§ 131 Abs 1 BörseG 2018) 87.321.787 Stimmrechte / rund 73,86% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%.
Zu den zugerechneten Stimmrechten von rund 24,11% aufgrund des Vorkaufsrechts (B.1): Das seit 23.04.2007 bestandene Core Shareholders Syndikat endete mit Ablauf des 31.12.2022. Die unter Punkt 3. genannten Rechtsträger haben ein Syndikat ohne MKAO Rasperia Trading Limited gebildet. Trotz Beendigung des Core Shareholders Syndikats bleibt das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 1 bis 2 genannten Rechtsträger und das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 3 bis 7 genannten Rechtsträger solange aufrecht, als diese jeweils zumindest 8,5% des Grundkapitals des Emittenten besitzen. Da MKAO Rasperia Trading Limited der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17.03.2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, in der geänderten/ergänzten Fassung (EU-Sanktionsverordnung) unterliegt, gelten zum Vorkaufsrecht die Beschränkungen der EU-Sanktionsverordnung. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Schiedsklage vom Oktober 2024, mit der die in Punkt 8. Z 1 bis 7 genannten Rechtsträger einen Vorkaufsfall gegen MKAO Rasperia Trading Limited geltend gemacht haben (Kontrollwechselvorgang durch einen Verkauf der Rasperia-Anteile an Illiadis JSC) unter Anspruchsverzicht zurückgenommen wurde.
Wien am 24.2.2026
25.02.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.strabag.com
|End of News
|EQS News Service
|
2280910 25.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!