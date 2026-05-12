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STRABAG Aktie

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WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

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12.05.2026 10:54:23

EQS-PVR: STRABAG SE: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: STRABAG SE
STRABAG SE: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

12.05.2026 / 10:54 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018

Wien, 11.5.2026
  Overview
1. Issuer: STRABAG SE  
2. Reason for the notification: Other
3. Person subject to notification obligation
Acting in concert agreement (Sec. 133 No. 1 BörseG 2018)
  First name Name/Surname City Country
    BLR-Baubeteiligungs
GmbH.		 Wien Österreich
    RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-
WIEN registrierte
Genossenschaft m.b.H.
Wien
Österreich
  Hans Peter Haselsteiner    
    Haselsteiner Familien-
Privatstiftung		 Spittal/Drau Österreich
    UNIQA Insurance
Group AG		 Wien Österreich
    UNIQA Österreich
Versicherungen AG		 Wien Österreich
    UNIQA Erwerb von Beteiligungen
Gesellschaft m.b.H.
Wien
Österreich
   
4. Name of shareholder(s):  
5. Date on which the threshold was crossed or reached: 11.5.2026  
           
6. Total positions
 
   
 
% of voting rights attached to shares (7.A)		 % of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)
Total of both in % (7.A + 7.B)
Total number of voting rights of issuer
Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached
53,69 %
24,15 %
77,84 %
118 000 000
Position of previous notification (if applicable)
53,59 %
24,11 %
77,69 %		  
  Details
7. Notified details of the resulting situation:  
A: Voting rights attached to shares

ISIN Code		 Number of voting rights % of voting rights
Direct
(Sec 130 BörseG
2018)		 Indirect (Sec 133 BörseG
2018)		 Direct
(Sec 130 BörseG
2018)		 Indirect (Sec 133 BörseG
2018)
Namensaktien   2   0,00 %
AT000000STR1   63 351 612   53,69 %
SUBTOTAL A 63 351 614 53,69 %
 
B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument
Expiration Date
Exercise Period		 Number of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised
% of voting rights
Vorkaufsrecht siehe Punkt 10. 20 Tage 28 500 001 24,15 %
  SUBTOTAL B.1 28 500 001 24,15 %
 
B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018
Type of instrument Expiration Date Exercise Period Physical / Cash Settlement Number of voting rights % of voting rights
           
  SUBTOTAL B.2    
 
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:
Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:		  
 
No.
Name		 Directly controlled by No. Shares held directly (%) Financial/other instruments held  directly
(%)		 Total of both (%)
1 Hans Peter Haselsteiner   0,06 %   0,06 %
2 Haselsteiner Familien-Privatstiftung 1 26,93 %   26,93 %

3		 RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-
WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H.		  
5,90 %		  
5,90 %
4 BLR-Baubeteiligungs GmbH. 3 7,72 %   7,72 %
5 UNIQA Insurance Group AG   0,02 %   0,02 %
6 UNIQA Österreich Versicherungen AG 5 11,61 %   11,61 %
7 UNIQA Erwerb von Beteiligungen
Gesellschaft m.b.H.		 6 1,45 %   1,45 %
           
               

9. In case of proxy voting
Date of general meeting: -
Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.

10. Sonstige Kommentare:
Der zwischen den in Punkt 3 genannten Rechtsträgern bestehende Syndikatsvertrag vom 18.8.2022 ist mit Wirkung zum 11.05.2026 dahingehend geändert worden, dass die Anzahl der syndizierten Aktien von 57.000.002 Stück auf 47.200.000 Stück reduziert wurde.

Von den im Punkt 7A angeführten 63.351.614 Stück Aktien (rund 53,69%), welche die in Punkt 3 genannten Rechtsträger in Summe halten, sind somit lediglich 47.200.000 Stück (40%) syndiziert und damit wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zuzurechnen. Die übrigen 16.151.614 Stück Aktien (rund 13,69%) sind nicht syndiziert und werden daher nicht wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zugerechnet.
 
Infolge der Änderung des Syndikatsvertrags zwischen den in Punkt 3 genannten Rechtsträgern halten

(a) Hans Peter Haselsteiner
 
(i) einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 55.441.189 Stimmrechte / rund 46,98% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%;

sowie
 
(ii) zusammengerechnet mit den Stimmrechten aus Finanzinstrumenten (B.1) (Vorkaufsrecht) (§ 131 Abs 1 BörseG 2018) 83.941.190 Stimmrechte / rund 71,14% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%;
 
(b) Haselsteiner Familien-Privatstiftung
 
(i) einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 55.371.814 Stimmrechte / rund 46,93% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%;

sowie

(ii) zusammengerechnet mit den Stimmrechten aus Finanzinstrumenten (B.1) (Vorkaufsrecht) (§ 131 Abs 1 BörseG 2018) 83.871.815 Stimmrechte / rund 71,08% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%;
 
(c) RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 51.471.786 Stimmrechte / rund 43,62% - Unterschreiten Schwellenwert von 45%;
 
(d) BLR-Baubeteiligungs GmbH. einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 51.471.786 Stimmrechte / rund 43,62% - Unterschreiten
Schwellenwert von 45%;
 
(e) UNIQA Insurance Group AG einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 50.838.639 Stimmrechte / rund 43,08% - Unterschreiten
Schwellenwert von 45%;
 
(f) UNIQA Österreich Versicherungen AG einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 50.829.331 Stimmrechte / rund 43,08% - Unterschreiten Schwellenwert von 45%;

und

(g) UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 47.778.019 Stimmrechte / rund
40,49% - Unterschreiten Schwellenwert von 45%.

Zu den zugerechneten Stimmrechten von rund 24,15% aufgrund des Vorkaufsrechts (B.1): Das seit 23.04.2007 bestandene Core Shareholders Syndikat endete mit Ablauf des 31.12.2022. Die unter Punkt 3. genannten Rechtsträger haben ein Syndikat ohne MKAO Rasperia Trading Limited gebildet. Trotz Beendigung des Core Shareholders Syndikats bleibt das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 1 bis 2 genannten Rechtsträger und das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 3 bis 7 genannten Rechtsträger solange aufrecht, als diese jeweils zumindest 8,5% des Grundkapitals des Emittenten besitzen. Da MKAO Rasperia Trading Limited der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17.03.2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, in der geänderten/ergänzten Fassung (EU-Sanktionsverordnung) unterliegt, gelten zum Vorkaufsrecht die Beschränkungen der EU-Sanktionsverordnung. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Schiedsklage vom Oktober 2024, mit der die in Punkt 8. Z 1 bis 7 genannten Rechtsträger einen Vorkaufsfall gegen MKAO Rasperia Trading Limited geltend gemacht haben (Kontrollwechselvorgang durch einen Verkauf der Rasperia-Anteile an Illiadis JSC) unter Anspruchsverzicht zurückgenommen wurde.

Wien am 11.5.2026

 

12.05.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: STRABAG SE
Donau-City-Straße 9
1220 Vienna
Austria
Internet: www.strabag.com

 
End of News EQS News Service

2326002  12.05.2026 CET/CEST

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