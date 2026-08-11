EQS-PVR: STRABAG SE: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: STRABAG SE

STRABAG SE: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution



11.08.2026 / 19:22 CET/CEST

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Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018



Wien, 11.8.2026



Overview



1. Issuer: STRABAG SE

2. Reason for the notification: Other

3. Person subject to notification obligation

Acting in concert agreement (Sec. 133 No. 1 BörseG 2018) First name Name/Surname City Country BLR-Baubeteiligungs GmbH. Wien Österreich RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. Wien Österreich RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG Wien Österreich Hans Peter Haselsteiner Haselsteiner Familien-Privatstiftung Spittal/Drau Österreich UNIQA Insurance Group AG Wien Österreich UNIQA Österreich Versicherungen AG Wien Österreich UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. Wien Österreich

4. Name of shareholder(s):

5. Date on which the threshold was crossed or reached: 6.8.2026 6. Total positions

% of voting rights attached to shares (7.A) % of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)



Total of both in % (7.A + 7.B)

Total number of voting rights of issuer Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached

53,69 %

24,15 %

77,84 %

118 000 000 Position of previous notification (if applicable)

53,69 %

24,15 %

77,84 %

Details

7. Notified details of the resulting situation:

A: Voting rights attached to shares

ISIN Code Number of voting rights % of voting rights Direct

(Sec 130 BörseG 2018) Indirect

(Sec 133 BörseG 2018) Direct

(Sec 130 BörseG 2018) Indirect

(Sec 133 BörseG

2018) Namensaktien 2 0,00 % AT000000STR1 63 351 612 53,69 % SUBTOTAL A 63 351 614 53,69 % B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument

Expiration Date

Exercise Period Number of voting

rights that may be

acquired if the

instrument is exercised

% of voting rights Vorkaufsrecht siehe Punkt 10. 20 Tage 28 500 001 24,15 % SUBTOTAL B.1 28 500 001 24,15 % B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018 Type of instrument Expiration Date Exercise Period Physical /

Cash Settlement Number of

voting rights % of voting rights SUBTOTAL B.2



8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:

Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity: Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity: No. Name Directly controlled by No. Shares held directly (%) Financial/other instruments held directly (%) Total of both (%) 1 Hans Peter Haselsteiner 0,06 % 0,06 % 2 Haselsteiner Familien-Privatstiftung 1 26,93 % 26,93 % 3 RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. 5,90 % 5,90 % 4 RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG 3 67,77 % 67,77 % 5 BLR-Baubeteiligungs GmbH. 3 7,72 % 7,72 % 6 UNIQA Insurance Group AG 0,02 % 0,02 % 7 UNIQA Österreich Versicherungen AG 6 11,61 % 11,61 % 8 UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. 7 1,45 % 1,45 % 9. In case of proxy voting

Date of general meeting: -

Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights. 10. Sonstige Kommentare:

1. Die Stimmrechtsmitteilung erfolgt wegen Abschluss eines Spaltungs- und Übernahmevertrags zwischen RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. (RHO) und RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG (RLB NÖ-W) am 6.8.2026 mit dem gem §21 GenSpaltG ua die Beteiligungen der RHO auf RLB NÖ-W übertragen werden sollen. Abspaltung und Übertragung stehen unter aufschiebenden Bedingungen. Mit Wirksamwerden der Abspaltung erwirbt RLB NÖ-W die direkt von RHO gehaltenen STRABAG-Aktien und die Beteiligung der RHO an BLR-Baubeteiligungs GmbH. (BLR) und erlangt Parteistellung im Syndikatsvertrag (Pkt 10.5).



2. Der Spaltungs- und Übernahmevertrag begründet ein Finanzinstrument von RLB NÖ-W und damit einen Stimmrechtsanteil von RLB NÖ-W nach §131 Abs 1 Z1 und 2 BörseG von zusammen 79.971.787 (67,77%), sodass die Schwellen von 4% bis 50% überschritten werden. Von dem Stimmrechtsanteil entfallen 13,62% auf die von RHO und von BLR direkt gehaltenen



3. Von den im Pkt 7.A angeführten 63.351.614 Aktien (rd 53,69%), welche die in Pkt 3 genannten Rechtsträger in Summe halten, sind lediglich 47.200.000 (40%) syndiziert und damit wechselseitig gem §133 Z1 BörseG zuzurechnen. Die übrigen 16.151.614 Aktien (rd 13,69%) sind nicht syndiziert und werden daher nicht wechselseitig gem §133 Z1 BörseG zugerechnet.



4. Die Bestände von zu Aktien gehörenden Stimmrechten (direkt gem §130 BörseG, indirekt gem §133 BörseG, Summe §§130, 133 BörseG) sind wie folgt (% gerundet):



a) Hans Peter Haselsteiner

Direkt 69.376 (0,06%) - davon 1 (0,00%) syndiziert

Indirekt 55.371.813 (46,93%)

Summe 55.441.189 (46,98%)

b) Haselsteiner Familien-Privatstiftung

Direkt 31.771.813 (26,93%) - davon 23.599.999 (20,00%) syndiziert

Indirekt 23.600.001 (20,00%)

Summe 55.371.814 (46,93%)

c) RHO

Direkt 6.962.863 (5,90%) - sämtliche 6.962.863 (5,90%) syndiziert

Indirekt 44.508.923 (37,72%)

Summe 51.471.786 (43,62%)

d) BLR

Direkt 9.108.923 (7,72%) - davon 4.837.137 (4,10%) syndiziert

Indirekt 42.362.863 (35,90%)

Summe 51.471.786 (43,62%)

e) UNIQA Insurance Group AG

Direkt 27.575 (0,02%) - davon 18.267 (0,02%) syndiziert

Indirekt 50.811.064 (43,06%)

Summe 50.838.639 (43,08%)

f) UNIQA Österreich Versicherungen AG

Direkt 13.698.637 (11,61%) - davon 10.647.325 (9,02%) syndiziert

Indirekt 37.130.694 (31,47%)

Summe 50.829.331 (43,08%)

g) UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H.

Direkt 1.712.427 (1,45%) - davon 1.134.408 (0,96%) syndiziert

Indirekt 46.065.592 (39,04%)

Summe 47.778.019 (40,49%)



5. Zu den zugerechneten Stimmrechten von rd 24,15% aufgrund des Vorkaufsrechts (7.B.1): Das seit 23.4.2007 bestandene Core Shareholders Syndikat endete mit Ablauf des 31.12.2022. Die unter Pkt 3 genannten Rechtsträger (noch ohne RLB NÖ-W) haben ein Syndikat ohne MKAO Rasperia Trading Limited (Rasperia) gebildet. Trotz Beendigung des Core Shareholders Syndikats bleibt das Vorkaufsrecht der in Pkt 8 Z 1 bis 2 genannten Rechtsträger und das Vorkaufsrecht der in Pkt 8 Z 3, 5 bis 8 genannten Rechtsträger solange aufrecht, als diese jeweils zumindest 8,5% des Grundkapitals des Emittenten besitzen. Da Rasperia der VO (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17.3.2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, in der geänderten/ergänzten Fassung (EU-SanktionsVO) unterliegt, gelten zum Vorkaufsrecht die Beschränkungen der EU-SanktionsVO. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Schiedsklage vom Oktober 2024, mit der die in Pkt 8 Z 1 bis 2 und Z 3, 5 bis 8 genannten Rechtsträger einen Vorkaufsfall gegen Rasperia geltend gemacht haben (Kontrollwechselvorgang durch einen Verkauf der Rasperia-Anteile an Illiadis JSC) unter Anspruchsverzicht zurückgenommen wurde. 1. Die Stimmrechtsmitteilung erfolgt wegen Abschluss eines Spaltungs- und Übernahmevertrags zwischen RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. (RHO) und RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG (RLB NÖ-W) am 6.8.2026 mit dem gem §21 GenSpaltG ua die Beteiligungen der RHO auf RLB NÖ-W übertragen werden sollen. Abspaltung und Übertragung stehen unter aufschiebenden Bedingungen. Mit Wirksamwerden der Abspaltung erwirbt RLB NÖ-W die direkt von RHO gehaltenen STRABAG-Aktien und die Beteiligung der RHO an BLR-Baubeteiligungs GmbH. (BLR) und erlangt Parteistellung im Syndikatsvertrag (Pkt 10.5).2. Der Spaltungs- und Übernahmevertrag begründet ein Finanzinstrument von RLB NÖ-W und damit einen Stimmrechtsanteil von RLB NÖ-W nach §131 Abs 1 Z1 und 2 BörseG von zusammen 79.971.787 (67,77%), sodass die Schwellen von 4% bis 50% überschritten werden. Von dem Stimmrechtsanteil entfallen 13,62% auf die von RHO und von BLR direkt gehaltenen Aktien und 54,15% auf die BLR zuzurechnenden syndizierten Aktien sowie das Vorkaufsrecht (7.B.1).3. Von den im Pkt 7.A angeführten 63.351.614 Aktien (rd 53,69%), welche die in Pkt 3 genannten Rechtsträger in Summe halten, sind lediglich 47.200.000 (40%) syndiziert und damit wechselseitig gem §133 Z1 BörseG zuzurechnen. Die übrigen 16.151.614 Aktien (rd 13,69%) sind nicht syndiziert und werden daher nicht wechselseitig gem §133 Z1 BörseG zugerechnet.4. Die Bestände von zu Aktien gehörenden Stimmrechten (direkt gem §130 BörseG, indirekt gem §133 BörseG, Summe §§130, 133 BörseG) sind wie folgt (% gerundet):a) Hans Peter HaselsteinerDirekt 69.376 (0,06%) - davon 1 (0,00%) syndiziertIndirekt 55.371.813 (46,93%)Summe 55.441.189 (46,98%)b) Haselsteiner Familien-PrivatstiftungDirekt 31.771.813 (26,93%) - davon 23.599.999 (20,00%) syndiziertIndirekt 23.600.001 (20,00%)Summe 55.371.814 (46,93%)c) RHODirekt 6.962.863 (5,90%) - sämtliche 6.962.863 (5,90%) syndiziertIndirekt 44.508.923 (37,72%)Summe 51.471.786 (43,62%)d) BLRDirekt 9.108.923 (7,72%) - davon 4.837.137 (4,10%) syndiziertIndirekt 42.362.863 (35,90%)Summe 51.471.786 (43,62%)e) UNIQA Insurance Group AGDirekt 27.575 (0,02%) - davon 18.267 (0,02%) syndiziertIndirekt 50.811.064 (43,06%)Summe 50.838.639 (43,08%)f) UNIQA Österreich Versicherungen AGDirekt 13.698.637 (11,61%) - davon 10.647.325 (9,02%) syndiziertIndirekt 37.130.694 (31,47%)Summe 50.829.331 (43,08%)g) UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H.Direkt 1.712.427 (1,45%) - davon 1.134.408 (0,96%) syndiziertIndirekt 46.065.592 (39,04%)Summe 47.778.019 (40,49%)5. Zu den zugerechneten Stimmrechten von rd 24,15% aufgrund des Vorkaufsrechts (7.B.1): Das seit 23.4.2007 bestandene Core Shareholders Syndikat endete mit Ablauf des 31.12.2022. Die unter Pkt 3 genannten Rechtsträger (noch ohne RLB NÖ-W) haben ein Syndikat ohne MKAO Rasperia Trading Limited (Rasperia) gebildet. Trotz Beendigung des Core Shareholders Syndikats bleibt das Vorkaufsrecht der in Pkt 8 Z 1 bis 2 genannten Rechtsträger und das Vorkaufsrecht der in Pkt 8 Z 3, 5 bis 8 genannten Rechtsträger solange aufrecht, als diese jeweils zumindest 8,5% des Grundkapitals des Emittenten besitzen. Da Rasperia der VO (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17.3.2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, in der geänderten/ergänzten Fassung (EU-SanktionsVO) unterliegt, gelten zum Vorkaufsrecht die Beschränkungen der EU-SanktionsVO. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Schiedsklage vom Oktober 2024, mit der die in Pkt 8 Z 1 bis 2 und Z 3, 5 bis 8 genannten Rechtsträger einen Vorkaufsfall gegen Rasperia geltend gemacht haben (Kontrollwechselvorgang durch einen Verkauf der Rasperia-Anteile an Illiadis JSC) unter Anspruchsverzicht zurückgenommen wurde.

Wien am 11.8.2026



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