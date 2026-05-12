STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
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12.05.2026 10:54:23
EQS-PVR: STRABAG SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: STRABAG SE
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 11.5.2026
Überblick
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Der zwischen den in Punkt 3 genannten Rechtsträgern bestehende Syndikatsvertrag vom 18.8.2022 ist mit Wirkung zum 11.05.2026 dahingehend geändert worden, dass die Anzahl der syndizierten Aktien von 57.000.002 Stück auf 47.200.000 Stück reduziert wurde.
Von den im Punkt 7A angeführten 63.351.614 Stück Aktien (rund 53,69%), welche die in Punkt 3 genannten Rechtsträger in Summe halten, sind somit lediglich 47.200.000 Stück (40%) syndiziert und damit wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zuzurechnen. Die übrigen 16.151.614 Stück Aktien (rund 13,69%) sind nicht syndiziert und werden daher nicht wechselseitig gem § 133 Z 1 BörseG zugerechnet.
Infolge der Änderung des Syndikatsvertrags zwischen den in Punkt 3 genannten Rechtsträgern halten
(a) Hans Peter Haselsteiner
(i) einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 55.441.189 Stimmrechte / rund 46,98% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%;
sowie
(ii) zusammengerechnet mit den Stimmrechten aus Finanzinstrumenten (B.1) (Vorkaufsrecht) (§ 131 Abs 1 BörseG 2018) 83.941.190 Stimmrechte / rund 71,14% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%;
(b) Haselsteiner Familien-Privatstiftung
(i) einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 55.371.814 Stimmrechte / rund 46,93% - Unterschreiten Schwellenwert von 50%;
sowie
(ii) zusammengerechnet mit den Stimmrechten aus Finanzinstrumenten (B.1) (Vorkaufsrecht) (§ 131 Abs 1 BörseG 2018) 83.871.815 Stimmrechte / rund 71,08% - Unterschreiten Schwellenwert von 75%;
(c) RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 51.471.786 Stimmrechte / rund 43,62% - Unterschreiten Schwellenwert von 45%;
(d) BLR-Baubeteiligungs GmbH. einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 51.471.786 Stimmrechte / rund 43,62% - Unterschreiten Schwellenwert von 45%;
(e) UNIQA Insurance Group AG einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 50.838.639 Stimmrechte / rund 43,08% - Unterschreiten Schwellenwert von 45%;
(f) UNIQA Österreich Versicherungen AG einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 50.829.331 Stimmrechte / rund 43,08% - Unterschreiten Schwellenwert von 45%;
und
(g) UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. einschließlich zugerechneter Stimmrechte (§ 130 und § 133 Z 1 und Z 4 BörseG 2018) 47.778.019 Stimmrechte / rund 40,49% - Unterschreiten Schwellenwert von 45%.
Zu den zugerechneten Stimmrechten von rund 24,15% aufgrund des Vorkaufsrechts (B.1): Das seit 23.04.2007 bestandene Core Shareholders Syndikat endete mit Ablauf des 31.12.2022. Die unter Punkt 3. genannten Rechtsträger haben ein Syndikat ohne MKAO Rasperia Trading Limited gebildet. Trotz Beendigung des Core Shareholders Syndikats bleibt das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 1 bis 2 genannten Rechtsträger und das Vorkaufsrecht der in Punkt 8. Z 3 bis 7 genannten Rechtsträger solange aufrecht, als diese jeweils zumindest 8,5% des Grundkapitals des Emittenten besitzen. Da MKAO Rasperia Trading Limited der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17.03.2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, in der geänderten/ergänzten Fassung (EU-Sanktionsverordnung) unterliegt, gelten zum Vorkaufsrecht die Beschränkungen der EU-Sanktionsverordnung. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Schiedsklage vom Oktober 2024, mit der die in Punkt 8. Z 1 bis 7 genannten Rechtsträger einen Vorkaufsfall gegen MKAO Rasperia Trading Limited geltend gemacht haben (Kontrollwechselvorgang durch einen Verkauf der Rasperia-Anteile an Illiadis JSC) unter Anspruchsverzicht zurückgenommen wurde.
Wien am 11.5.2026
12.05.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.strabag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2326002 12.05.2026 CET/CEST
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