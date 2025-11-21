SUSS MicroTec Aktie

21.11.2025 18:00:03

EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: SUSS MicroTec SE
SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

21.11.2025 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: SUSS MicroTec SE
Straße, Hausnr.: Schleissheimer Strasse 90
PLZ: 85748
Ort: Garching
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3KRUTSYDK7N87

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: UBS Group AG
Registrierter Sitz, Staat: Zürich, Schweiz

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
18.11.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 0,93 % 4,18 % 5,11 % 19.115.538
letzte Mitteilung 2,98 % 0,11 % 3,1 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A1K0235 0 178.357 0 % 0,93 %
Summe 178.357 0,93 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Nutzungsrecht an Aktien Jederzeit 4.054 0,02 %
Wertpapierleihe (Recht auf Rückruf) Jederzeit 74.887 0,39 %
Long Call Options 19/12/2025 10.000 0,05 %
    Summe 88.941 0,47 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Basket Swaps 28/05/2026 - 23/08/202 Bar 710.000 3,71 %
      Summe 710.000 3,71 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
UBS Group AG % % %
UBS AG % % %
UBS Asset Management AG % % %
UBS Asset Management (Europe) S.A. % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG % % %
UBS Asset Management AG % % %
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd % % %
UBS Asset Management Holding Ltd % % %
UBS Asset Management (UK) Ltd % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG % % %
UBS Europe SE % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG % % %
UBS Fund Management (Ireland) Ltd. % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG % % %
UBS Asset Management AG % % %
UBS Asset Management Switzerland AG % % %
UBS Fund Management (Switzerland) AG % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG % % %
UBS Americas Holding LLC % % %
UBS Americas Inc. % % %
UBS Securities LLC % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG % % %
UBS Switzerland AG % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
21.11.2025


21.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SUSS MicroTec SE
Schleissheimer Strasse 90
85748 Garching
Deutschland
Internet: www.suss.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2234430  21.11.2025 CET/CEST

