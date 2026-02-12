EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

|
EQS Stimmrechtsmitteilung: SUSS MicroTec SE
SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.02.2026 / 18:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|SUSS MicroTec SE
|Straße, Hausnr.:
|Schleissheimer Strasse 90
|PLZ:
|85748
|Ort:
|Garching
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900C3KRUTSYDK7N87
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
Freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: Ameriprise Financial, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|3,69 %
|0,00 %
|3,69 %
|19.115.538
|letzte Mitteilung
|3,05 %
|0,00 %
|3,05 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A1K0235
|0
|704.501
|0,00 %
|3,69 %
|Summe
|704501
|3,69 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|
|
|
|
|0
|0,00 %
|
|
|
|Summe
|0
|0,00 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Ameriprise Financial, Inc.
| %
| %
| %
|TAM UK International Holdings Limited
| %
| %
| %
|Threadneedle Management Luxembourg S.A.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Ameriprise Financial, Inc.
| %
| %
| %
|Columbia Threadneedle Investments UK International Limited
| %
| %
| %
|Columbia Threadneedle (Europe) Limited
| %
| %
| %
|Columbia Threadneedle AM (Holdings) Plc
| %
| %
| %
|Columbia Threadneedle Group (Holdings) Limited
| %
| %
| %
|Columbia Threadneedle Group (Management) Limited
| %
| %
| %
|Columbia Threadneedle Holdings Limited
| %
| %
| %
|Columbia Threadneedle Management Limited
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Ameriprise Financial, Inc.
| %
| %
| %
|TAM UK International Holdings Limited
| %
| %
| %
|Threadneedle Holdings Limited
| %
| %
| %
|TAM UK Holdings Limited
| %
| %
| %
|Threadneedle Asset Management Holdings Limited
| %
| %
| %
|TC Financing Limited
| %
| %
| %
|Threadneedle Asset Management Limited
|3,66 %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Ameriprise Financial, Inc.
| %
| %
| %
|TAM UK International Holdings Limited
| %
| %
| %
|Threadneedle Holdings Limited
| %
| %
| %
|TAM UK Holdings Limited
| %
| %
| %
|Threadneedle Asset Management Holdings Limited
| %
| %
| %
|TC Financing Limited
| %
| %
| %
|Threadneedle Pensions Limited
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|Ameriprise Financial, Inc.
| %
| %
| %
|TAM UK International Holdings Limited
| %
| %
| %
|Threadneedle Holdings Limited
| %
| %
| %
|TAM UK Holdings Limited
| %
| %
| %
|Threadneedle Asset Management Holdings Limited
| %
| %
| %
|TC Financing Limited
| %
| %
| %
|Threadneedle Investment Services Limited
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
12.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News