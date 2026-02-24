SUSS MicroTec Aktie

24.02.2026 18:02:03

EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: SUSS MicroTec SE
SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

24.02.2026 / 18:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: SUSS MicroTec SE
Straße, Hausnr.: Schleissheimer Strasse 90
PLZ: 85748
Ort: Garching
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3KRUTSYDK7N87

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Ameriprise Financial, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Columbia Threadneedle (Lux) I

5. Datum der Schwellenberührung:
17.02.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 4,17 % 0,00 % 4,17 % 19.115.538
letzte Mitteilung 3,69 % 0,00 % 3,69 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A1K0235 0 796.531 0,00 % 4,17 %
Summe 796.531 4,17 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Ameriprise Financial, Inc. % % %
TAM UK International Holdings Limited % % %
Threadneedle Management Luxembourg S.A. 3,14 % % %
- % % %
Ameriprise Financial, Inc. % % %
Columbia Threadneedle Investments UK International Limited % % %
Columbia Threadneedle (Europe) Limited % % %
Columbia Threadneedle AM (Holdings) Plc % % %
Columbia Threadneedle Group (Holdings) Limited % % %
Columbia Threadneedle Group (Management) Limited % % %
Columbia Threadneedle Holdings Limited % % %
Columbia Threadneedle Management Limited % % %
- % % %
Ameriprise Financial, Inc. % % %
TAM UK International Holdings Limited % % %
Threadneedle Holdings Limited % % %
TAM UK Holdings Limited % % %
Threadneedle Asset Management Holdings Limited % % %
TC Financing Limited % % %
Threadneedle Asset Management Limited 4,14 % % %
- % % %
Ameriprise Financial, Inc. % % %
TAM UK International Holdings Limited % % %
Threadneedle Holdings Limited % % %
TAM UK Holdings Limited % % %
Threadneedle Asset Management Holdings Limited % % %
TC Financing Limited % % %
Threadneedle Pensions Limited % % %
- % % %
Ameriprise Financial, Inc. % % %
TAM UK International Holdings Limited % % %
Threadneedle Holdings Limited % % %
TAM UK Holdings Limited % % %
Threadneedle Asset Management Holdings Limited % % %
TC Financing Limited % % %
Threadneedle Investment Services Limited % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
23.02.2026


24.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SUSS MicroTec SE
Schleissheimer Strasse 90
85748 Garching
Deutschland
Internet: www.suss.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2280414  24.02.2026 CET/CEST

