SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
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03.04.2026 18:00:04
EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: SUSS MicroTec SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
03.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUSS MicroTec SE
|Schleissheimer Strasse 90
|85748 Garching
|Deutschland
|Internet:
|www.suss.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2303740 03.04.2026 CET/CEST
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|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|30.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|30.03.26
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|UBS AG
|30.03.26
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|Jefferies & Company Inc.
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