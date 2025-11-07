Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|
07.11.2025 17:49:03
EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Symrise AG
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
07.11.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Germany
|Internet:
|www.symrise.com
|End of News
|EQS News Service
|
2226324 07.11.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
12:26
|XETRA-Handel: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: DAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: DAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.11.25
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07.11.25
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
07.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AGmehr Analysen
|07.11.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Symrise Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|72,08
|-0,80%
