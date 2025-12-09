Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|
09.12.2025 09:52:23
EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Symrise AG
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
09.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Internet:
|www.symrise.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2242396 09.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
09:52
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
09:52
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
08.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
08.12.25
|DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
08.12.25
|XETRA-Handel: So performt der DAX am Montagmittag (finanzen.at)