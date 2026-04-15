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15.04.2026 16:10:44

EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: TAG Immobilien AG
TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

15.04.2026 / 16:10 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: TAG Immobilien AG
Street: Steckelhörn 5
Postal code: 20457
City: Hamburg
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 529900TAE68USJNXLR59

2. Reason for notification
X Acquisition/disposal of shares with voting rights
  Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: Ameriprise Financial, Inc.
City of registered office, country: Wilmington, Delaware, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
09 Apr 2026

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 5.49 % 0.00 % 5.49 % 189034941
Previous notification 4.27 % 0.30 % 4.57 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE0008303504 0 10372874 0.00 % 5.49 %
Total 10372874 5.49 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
0 0.00 %
    Total 0 0.00 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
0 0.00 %
      Total 0 0.00 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
Ameriprise Financial, Inc. % % %
Columbia Threadneedle Investments UK International Limited % % %
Columbia Threadneedle (Europe) Limited % % %
Columbia Threadneedle AM (Holdings) Plc % % %
Columbia Threadneedle Capital (Group) Limited % % %
Columbia Threadneedle Capital (Holdings) Limited % % %
Columbia Threadneedle Capital (UK) Limited % % %
Thames River Capital LLP 3.99 % % %
- % % %
Ameriprise Financial, Inc. % % %
Columbia Threadneedle Investments UK International Limited % % %
Columbia Threadneedle (Europe) Limited % % %
Columbia Threadneedle AM (Holdings) Plc % % %
Columbia Threadneedle Investment Business Limited % % %
- % % %
Ameriprise Financial, Inc. % % %
Columbia Threadneedle Investments UK International Limited % % %
Columbia Threadneedle (Europe) Limited % % %
Columbia Threadneedle AM (Holdings) Plc % % %
Columbia Threadneedle Treasury Limited % % %
WAM Holdings Limited % % %
Columbia Threadneedle Fund Management Limited % % %
- % % %
Ameriprise Financial, Inc. % % %
Columbia Management Investment Advisers, LLC % % %
- % % %
Ameriprise Financial, Inc. % % %
Columbia Threadneedle Investments UK % % %
Columbia Threadneedle (Europe) Limited % % %
Columbia Threadneedle AM (Holdings) Plc % % %
Columbia Threadneedle Group (Holdings) Limited % % %
Columbia Threadneedle Group (Management) Limited % % %
Columbia Threadneedle Holdings Limited % % %
Columbia Threadneedle Management Limited % % %
- % % %
Ameriprise Financial, Inc. % % %
TAM UK International Holdings Limited % % %
Threadneedle Management Luxembourg SA % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
15 Apr 2026


15.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Germany
Internet: https://www.tag-ag.com

 
End of News EQS News Service

2309166  15.04.2026 CET/CEST

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