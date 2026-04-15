TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|
15.04.2026 16:10:44
EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: TAG Immobilien AG
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
15.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|TAG Immobilien AG
|Steckelhörn 5
|20457 Hamburg
|Germany
|Internet:
|https://www.tag-ag.com
|End of News
|EQS News Service
|
2309166 15.04.2026 CET/CEST
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