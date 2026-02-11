TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|
11.02.2026 19:15:03
EQS-PVR: TeamViewer SE: Correction of a release from 10/12/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: TeamViewer SE
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
11.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|TeamViewer SE
|Bahnhofsplatz 2
|73033 Göppingen
|Germany
|Internet:
|ir.teamviewer.com
|End of News
|EQS News Service
|
2275144 11.02.2026 CET/CEST
Analysen zu TeamViewer
|11.02.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07.05.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
