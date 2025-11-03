TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

03.11.2025 08:43:43

EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: TeamViewer SE
TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

03.11.2025 / 08:43 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: TeamViewer SE
Street: Bahnhofsplatz 2
Postal code: 73033
City: Göppingen
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 3912000FZ0R0KEK9JS42

2. Reason for notification
  Acquisition/disposal of shares with voting rights
X Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: Bank of America Corporation
City of registered office, country: Wilmington, DE, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
30 Oct 2025

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 0.66 % 4.98 % 5.65 % 170000000
Previous notification 0.22 % 5.04 % 5.26 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE000A2YN900 0 1126941 0.00 % 0.66 %
US87816Y1064 0 159 0.00 % 0 %
Total 1127100 0.66 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Right to Recall n/a n/a 377928 0.22 %
Rights of Use n/a n/a 401175 0.24 %
Physical Swaps 18/12/2025 - 22/01/2026 n/a 5013000 2.95 %
    Total 5792103 3.41 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Swaps 16/01/2026 - 16/03/2029 n/a Cash 2677795 1.58 %
      Total 2677795 1.58 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BofAML Jersey Holdings Limited % % %
BofAML EMEA Holdings 2 Limited % % %
Merrill Lynch International % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BofA Securities, Inc. % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BAC North America Holding Company % % %
Bank of America, National Association % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
31 Oct 2025


03.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Germany
Internet: ir.teamviewer.com

 
End of News EQS News Service

2222326  03.11.2025 CET/CEST

Analysen zu TeamViewermehr Analysen

27.10.25 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 TeamViewer Overweight Barclays Capital
23.10.25 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 TeamViewer Halten DZ BANK
22.10.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
