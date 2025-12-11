TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|
11.12.2025 19:40:43
EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
11.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TeamViewer SE
|Bahnhofsplatz 2
|73033 Göppingen
|Deutschland
|Internet:
|ir.teamviewer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2244418 11.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TeamViewermehr Nachrichten
|
11.12.25
|EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
11.12.25
|EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
11.12.25
|XETRA-Handel TecDAX startet im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25
|EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
10.12.25
|EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu TeamViewermehr Analysen
|04.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|29.07.25
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|29.07.25
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|20.06.25
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|07.05.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TeamViewer
|5,67
|-0,09%