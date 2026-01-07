TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|
07.01.2026 18:01:43
EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
07.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TeamViewer SE
|Bahnhofsplatz 2
|73033 Göppingen
|Deutschland
|Internet:
|ir.teamviewer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2256482 07.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TeamViewer
|
08.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
08.01.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)