TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|
23.01.2026 18:00:03
EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
23.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TeamViewer SE
|Bahnhofsplatz 2
|73033 Göppingen
|Deutschland
|Internet:
|ir.teamviewer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2265286 23.01.2026 CET/CEST
Analysen zu TeamViewer
|09.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
