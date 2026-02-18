TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|
18.02.2026 09:00:03
EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
18.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TeamViewer SE
|Bahnhofsplatz 2
|73033 Göppingen
|Deutschland
|Internet:
|ir.teamviewer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2277746 18.02.2026 CET/CEST
Nachrichten zu TeamViewer
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:01
|XETRA-Handel TecDAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
16:01
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
09:29
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu TeamViewer
|17.02.26
|TeamViewer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|TeamViewer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07.05.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|TeamViewer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
