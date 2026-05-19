TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|
19.05.2026 18:00:03
EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
19.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TeamViewer SE
|Bahnhofsplatz 2
|73033 Göppingen
|Deutschland
|Internet:
|ir.teamviewer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2330124 19.05.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TeamViewer
Analysen zu TeamViewer
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TeamViewer
|5,73
|-0,61%