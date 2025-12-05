TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|
05.12.2025 11:30:53
EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
05.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TeamViewer SE
|Bahnhofsplatz 2
|73033 Göppingen
|Deutschland
|Internet:
|ir.teamviewer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2241152 05.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TeamViewermehr Nachrichten
|
05.12.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
05.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.12.25
|EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
|
05.12.25
|EQS-PVR: TeamViewer SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
Analysen zu TeamViewermehr Analysen
|04.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|29.07.25
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|29.07.25
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|20.06.25
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|07.05.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.23
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TeamViewer
|5,56
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.