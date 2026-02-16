thyssenkrupp Aktie

16.02.2026 13:32:53

EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG
thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

16.02.2026 / 13:32 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: thyssenkrupp AG
Street: thyssenkrupp Allee 1
Postal code: 45143
City: Essen
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 549300UDG16DOYUPR330

2. Reason for notification
X Acquisition/disposal of shares with voting rights
  Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
  Other reason:

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: Morgan Stanley
City of registered office, country: Wilmington, Delaware, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
 

5. Date on which threshold was crossed or reached:
10 Feb 2026

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 1.83 % 2.71 % 4.54 % 622531741
Previous notification 3.11 % 2.89 % 6 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE0007500001 0 11379182 0 % 1.83 %
Total 11379182 1.83 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Equity Call Option From 19.06.2026 to 18.12.2026 at any time 797600 0.13 %
Right of recall over securities lending agreements at any time at any time 1203561 0.19 %
    Total 2001161 0.32 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Equity Put Option 19.06.2026 at any time Physical 531000 0.09 %
Retail Structured Product From 27.03.2074 to 02.02.2076 at any time Cash 2345 0 %
Equity Swap From 29.05.2026 to 04.11.2030 at any time Cash 14225038 2.29 %
Retail Structured Product - Warrant From 19.06.2026 to 17.12.2027 at any time Cash 115166 0.02 %
Compound Option From 23.12.2030 to 06.02.2031 at any time Cash 11356 0 %
      Total 14884905 2.39 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC % % %
Morgan Stanley Capital Services LLC % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley & Co. LLC % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley International Holdings Inc. % % %
Morgan Stanley International Limited % % %
Morgan Stanley Investments (UK) % % %
Morgan Stanley & Co. International plc % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley & Co. LLC % % %
Prime Dealer Services Corp. % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley International Holdings Inc. % % %
Morgan Stanley B.V. % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley Smith Barney LLC % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
16 Feb 2026


16.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: thyssenkrupp AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Germany
Internet: www.thyssenkrupp.com

Weitere Informationen im Internet unter Investor Relations Further information can be found on our website under Investor Relations
 
End of News EQS News Service

2277010  16.02.2026 CET/CEST

