thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|
11.02.2026 14:25:43
EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: thyssenkrupp AG
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
11.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|thyssenkrupp AG
|thyssenkrupp Allee 1
|45143 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.thyssenkrupp.com
|Weitere Informationen im Internet unter Investor Relations Further information can be found on our website under Investor Relations
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2274992 11.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|04.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|12,28
|4,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.