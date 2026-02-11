EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

|
EQS Stimmrechtsmitteilung: TUI AG
TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.02.2026 / 11:39 CET/CEST
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
|Name:
|TUI AG
|Straße, Hausnr.:
|Karl-Wiechert-Allee 23
|PLZ:
|30625
|Ort:
|Hannover
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900SL2WSPV293B552
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|
|Sonstiger Grund:
4. Namen der Aktionäre
|Juristische Person: UBS Group AG
Registrierter Sitz, Staat: Zurich, Schweiz
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|2,94 %
|1,59 %
|4,53 %
|507431033
|letzte Mitteilung
|3,13 %
|1,56 %
|4,7 %
|/
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|ISIN
|absolut
|in %
|
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000TUAG505
|0
|14916097
|0 %
|2,94 %
|Summe
|14916097
|2,94 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Rückübertragungsanspruch für geliehene Aktien
|-
|At any time
|1494384
|0,29 %
|Nutzungsrecht für Aktien
|-
|At any time
|675609
|0,13 %
|Long Call Options
|18/12/2026
|
|395198
|0,08 %
|
|
|Summe
|2565191
|0,51 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Nutzungsrecht für Aktienanleihe
|-
|At any time
|Bar
|276452
|0,05 %
|Wandelanleihen (DE000A383JQ7)
|26/07/2031
|26/07/2024- 13/07/2031
|Physisch
|1187499
|0,23 %
|Swaps On Baskets
|28/10/2026 - 29/03/2028
|
|Bar
|49599
|0,01 %
|Short Put Options
|18/12/2026
|
|Physisch
|772998
|0,15 %
|Equity Swaps
|23/03/2026
|
|Bar
|1700000
|0,34 %
|Equity Futures
|20/03/2026
|
|Bar
|1002328
|0,2 %
|Equity Swaps
|23/02/2026 - 13/10/2026
|
|Physisch
|523000
|0,1 %
|
|
|
|Summe
|5511876
|1,09 %
|
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|MultiConcept Fund Management S.A.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management (Europe) S.A.
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management (Singapore) Ltd
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Holding Ltd
| %
| %
| %
|UBS Asset Management (UK) Ltd
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Holding Ltd
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Life Ltd
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
| %
| %
| %
|UBS Europe SE
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management AG
| %
| %
| %
|UBS Asset Management Switzerland AG
| %
| %
| %
|UBS Fund Management (Switzerland) AG
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
| %
| %
| %
|UBS Americas Holding LLC
| %
| %
| %
|UBS Americas Inc.
| %
| %
| %
|UBS Securities LLC
| %
| %
| %
|-
| %
| %
| %
|UBS Group AG
| %
| %
| %
|UBS AG
| %
| %
| %
|UBS Switzerland AG
| %
| %
| %
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
Datum
