Vossloh Aktie

WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107

01.12.2025 09:16:53

EQS-PVR: Vossloh Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Vossloh Aktiengesellschaft
Vossloh Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

01.12.2025 / 09:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Vossloh Aktiengesellschaft
Straße, Hausnr.: Vosslohstr. 4
PLZ: 58791
Ort: Werdohl
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 5299003HAEOUVX3HWX43

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Wellington Management Group LLP
Registrierter Sitz, Staat: Boston, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
21.11.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 3.02 % 0.01 % 3.03 % 19320597
letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0007667107 0 583711 0.00 % 3.02 %
Summe 583711 3.02 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0.00 %
    Summe 0 0.00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Equity Swap 05/05/2028 05/05/2028 Barausgleich 1499 0.01 %
      Summe 1499 0.01 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % %
Wellington Management Global Holdings, Ltd. % % %
Wellington Management International Ltd. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Global Multi-Strategy Master Fund (Cayman) L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Global Multi-Strategy Fund (Cayman) L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Global Multi-Strategy Fund, L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % %
Wellington Management Company LLP % % %
Wellington Global Multi-Strategy Fund % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Strategic European Equity Long/Short Master Fund (Cayman) L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund (Cayman) L.P. % % %
- % % %
Wellington Management Group LLP % % %
Wellington Group Holdings LLP % % %
Wellington Management Funds Holdings LLP % % %
Wellington Alternative Investments LLC % % %
Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund, L.P. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
27.11.2025


01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft
Vosslohstr. 4
58791 Werdohl
Deutschland
Internet: www.vossloh.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237796  01.12.2025 CET/CEST

