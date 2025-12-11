EQS-PVR: Vulcan Energy Resources Limited: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Vulcan Energy Resources Limited

Vulcan Energy Resources Limited: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution



11.12.2025 / 11:03 CET/CEST

Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Notification of Major Holdings



1. Details of issuer Name: Vulcan Energy Resources Limited Street: Unit 1, Level 11, 1 Spring Street Postal code: WA 6000 City: Perth

Australia Legal Entity Identifier (LEI): 8945006OYFHQ9HE4XE54

2. Reason for notification Acquisition/disposal of shares with voting rights X Acquisition/disposal of instruments Change of breakdown of voting rights X Other reason:

voluntary group notification with triggered threshold on subsidiary level

3. Details of person subject to the notification obligation Legal entity: Morgan Stanley

City of registered office, country: Wilmington, Delaware, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)

holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.



5. Date on which threshold was crossed or reached: 04 Dec 2025

6. Total positions % of voting rights attached to shares

(total of 7.a.) % of voting rights through instruments

(total of 7.b.1 + 7.b.2) Total of both in %

(7.a. + 7.b.) Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG New 1.49 % 7.64 % 9.12 % 234,429,181 Previous notification 1.33 % 5.75 % 7.08 % /

7. Details on total positions

a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG) ISIN Absolute In % Direct

(Sec. 33 WpHG) Indirect

(Sec. 34 WpHG) Direct

(Sec. 33 WpHG) Indirect

(Sec. 34 WpHG) AU0000066086 0 3,484,408 0.00 % 1.49 % Total 3,484,408 1.49 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in % Right of recall over securities lending agreements at any time at any time 11,816,062 5.04 % Total 11,816,062 5.04 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in % Equity Swap From 20.02.2026 to 18.12.2029 at any time Cash 6,086,472 2.60 % Total 6,086,472 2.60 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation

Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.). X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more) Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC % % % Morgan Stanley Capital Services LLC % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley & Co. LLC % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley International Holdings Inc. % % % Morgan Stanley International Limited % % % Morgan Stanley Investments (UK) % % % Morgan Stanley & Co. International plc % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley International Holdings Inc. % % % Morgan Stanley (Australia) Securities Holdings Pty Limited % % % Morgan Stanley Australia Securities Limited % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG

(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)



Date of general meeting:

Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:

Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both % % %

10. Other explanatory remarks:



Date

10 Dec 2025

holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)Date of general meeting:Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:Date

11.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News