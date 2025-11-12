WashTec Aktie
WKN: 750750 / ISIN: DE0007507501
|
12.11.2025 15:21:43
EQS-PVR: WashTec AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: WashTec AG
Mit Mitteilung vom 28. Oktober 2025 hat uns die Alantra EQMC Asset Management SGIIC, S.A., Madrid, Spanien („Alantra EQMC“) mitgeteilt, dass Alantra EQMC am 22. Oktober 2025 die Schwelle von 20 % der Stimmrechte an der WashTec AG, Argonstraße 7, 86153 Augsburg, Deutschland („WashTec“) gemäß §§ 33, 34 WpHG überschritten hat. Alantra EQMC hält keine Stimmrechte an WashTec direkt; vielmehr werden alle Stimmrechte von Fonds gehalten, die von Alantra EQMC verwaltet werden.
In diesem Zusammenhang informierte uns Alantra EQMC gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG wie folgt:
12.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|WashTec AG
|Argonstraße 7
|86153 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.washtec.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2228634 12.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!