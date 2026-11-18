Westwing Aktie
WKN DE: A2N4H0 / ISIN: DE000A2N4H07
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18.11.2026 09:32:41
EQS-PVR: Westwing Group SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
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EQS Voting Rights Announcement: Westwing Group SE
Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
18.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Westwing Group SE
|Moosacher Straße 88
|80809 Munich
|Germany
|Internet:
|www.westwing.com
|LEI Code:
|529900BN8B4KAHILIX84
|End of News
|EQS News Service
|
2437540 18.11.2026 CET/CEST
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