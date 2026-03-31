Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
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31.03.2026 11:00:03
EQS-PVR: Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Voting Rights Announcement: Wienerberger AG
Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018
Dublin, Ireland, 30.3.2026
Overview
? Notification made after deadline
Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights)
1. Issuer: Wienerberger AG
2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of financial/other instruments
3. Person subject to notification obligation
4. Name of shareholder(s):
5. Date on which the threshold was crossed or reached: 26.3.2026
6. Total positions
Details
7. Notified details of the resulting situation:
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:
? Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer.
? Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:
9. In case of proxy voting
Date of general meeting: -
Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.
10. Sonstige Kommentare:
4% threshold crossed downwards through Common Stock by Fidelity Management & Research Company LLC, a controlled undertaking of FMR LLC.
Dublin, Ireland am 30.3.2026
31.03.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Austria
|Internet:
|www.wienerberger.com
|End of News
|EQS News Service
|
2301188 31.03.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Wienerberger AG
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12:26
|Handel in Wien: ATX liegt im Plus (finanzen.at)
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11:00
|EQS-PVR: Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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11:00
|EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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30.03.26
|Gewinne in Wien: ATX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
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30.03.26
|Schwacher Handel: ATX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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26.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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26.03.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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26.03.26
|Schwacher Handel: ATX in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AG
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|Wienerberger buy
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|26.01.26
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|Wienerberger Sell
|UBS AG
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|11.05.17
|Wienerberger Reduce
|Kepler Cheuvreux
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|22,94
|1,41%
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