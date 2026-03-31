Wienerberger Aktie

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WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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31.03.2026 11:00:03

EQS-PVR: Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

31.03.2026 / 11:00 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018

 

Dublin, Ireland,  30.3.2026

 

Overview

? Notification made after deadline

Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights)

 

1. Issuer: Wienerberger AG

2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of financial/other instruments

3. Person subject to notification obligation
Name: FMR LLC
City: Wilmington, Delaware
Country: United States of America (the)

4. Name of shareholder(s): 

5. Date on which the threshold was crossed or reached: 26.3.2026

 

6. Total positions

   
% of voting rights attached to shares (7.A)		 % of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Total of both in % (7.A + 7.B)		  
Total number of voting rights of issuer
Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached  
6,65 %		  
0,20 %		  
6,85 %		  
109 497 697
Position of previous notification (if applicable)  
6,98 %		  
0,00 %		  
6,98 %		  

 

 

Details

7. Notified details of the resulting situation:

 

A: Voting rights attached to shares

ISIN Code		 Number of voting rights % of voting rights
Direct
(Sec 130 BörseG 2018)		 Indirect
(Sec 133 BörseG 2018)		 Direct
(Sec 130 BörseG 2018)		 Indirect
(Sec 133 BörseG
2018)
AT0000831706   7 280 745   6,65 %
SUBTOTAL A 7 280 745 6,65 %

 

 

B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument
Expiration Date
Exercise Period		 Number of voting
rights that may be
acquired if the
instrument is exercised
% of voting rights
Stock Loan n/a n/a 221 264 0,20 %
    SUBTOTAL B.1 221 264 0,20 %

 

 

B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018
Type of instrument Expiration Date Exercise Period Physical /
Cash Settlement		 Number of
voting rights		 % of voting rights
           
      SUBTOTAL B.2    

 

 

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:

? Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer.

? Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

No. Name Directly controlled by No. Shares held  directly (%) Financial/other instruments held  directly (%) Total of both (%)
1 FMR LLC        
2 FIAM Holdings LLC 1      
3 Fidelity Institutional Asset Management Trust Company 2 0,25 %   0,25 %
4 Fidelity Management & Research Company LLC 1 3,94 % 0,20 % 4,14 %
5 FIAM Holdings LLC 1      
6 FIAM LLC 5 1,82 %   1,82 %
7 FMTC Holdings LLC 1      
8 Fidelity Management Trust Company 7 0,39 %   0,39 %
9 FMR Investment Management (UK) Limited 4 0,25 %   0,25 %
           

 

 

9. In case of proxy voting

Date of general meeting: -

Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.

 

10. Sonstige Kommentare:

4% threshold crossed downwards through Common Stock by Fidelity Management & Research Company LLC, a controlled undertaking of FMR LLC.

 

 Dublin, Ireland am  30.3.2026

 


31.03.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Austria
Internet: www.wienerberger.com

 
End of News EQS News Service

2301188  31.03.2026 CET/CEST

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