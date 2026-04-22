WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

22.04.2026 14:00:03

EQS-PVR: Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

22.04.2026 / 14:00 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018

 

London, 21.4.2026

 

Overview

? Notification made after deadline

Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights)

 

1. Issuer: Wienerberger AG

2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights

3. Person subject to notification obligation
Name: BlackRock, Inc.
City: Wilmington
Country: United States

4. Name of shareholder(s): 

5. Date on which the threshold was crossed or reached: 20.4.2026

 

6. Total positions

   
% of voting rights
attached to
shares (7.A)		 % of voting rights
through
financial/other
instruments (7.B.1 +
7.B.2)		  
 
Total of both in %
(7.A + 7.B)		  
Total number of
voting rights of
issuer
Resulting situation on the
date on which threshold
was crossed / reached		  
3,99 %		  
1,01 %		  
5,01 %		  
109 497 697
Position of previous
notification (if applicable)		  
4,22 %		  
0,75 %		  
4,98 %		  

 

 

Details

7. Notified details of the resulting situation:

 

A: Voting rights attached to shares

ISIN Code		 Number of voting rights % of voting rights
Direct
(Sec 130 BörseG
2018)		 Indirect
(Sec 133 BörseG
2018)		 Direct
(Sec 130 BörseG
2018)		 Indirect
(Sec 133 BörseG
2018)
AT0000831706   4 378 392   3,99 %
SUBTOTAL A 4 378 392 3,99 %

 

 

B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument
Expiration Date
Exercise Period		 Number of voting
rights that may be
acquired if the
instrument is exercised
% of voting rights
American
Depository Receipt		 N/A N/A 323 0,00 %
Securities Lent N/A N/A 552 827 0,50 %
    SUBTOTAL B.1 553 150 0,51 %

 

 

B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018
Type of instrument Expiration
Date		 Exercise
Period		 Physical /
Cash Settlement		 Number of
voting rights		 % of voting
rights
CFD N/A N/A Cash 549 880 0,50 %
      SUBTOTAL B.2 549 880 0,50 %

 

 

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:

? Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer.

? Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

No. Name Directly
controlled by No. 		 Shares held
directly (%)		 Financial/other
instruments
held directly (%)		 Total of both 
(%)
1 BlackRock, Inc.        
2 BlackRock
Saturn Subco,
LLC		 1      
3 BlackRock
Finance, Inc.		 2      
4 BlackRock
Holdco 2, Inc.		 3      
5 BlackRock
Financial
Management,
Inc.		 4      
6 BlackRock
International
Holdings, Inc.		 5      
7 BR Jersey
International
Holdings L.P.		 6      
8 BlackRock
Australia Holdco
Pty. Ltd.		 7      
9 BlackRock
Investment
Management

(Australia) Limited		 8      
10 Trident Merger
LLC		 3      
11 BlackRock
Investment
Management,
LLC		 10      
12 BlackRock
(Singapore)
Holdco Pte. Ltd.		 7      
13 BlackRock
(Singapore)
Limited		 12      
14 BlackRock
Holdco 3, LLC		 7      
15 BlackRock
Cayman 1 LP		 14      
16 BlackRock
Cayman West
Bay Finco
Limited		 15      
17 BlackRock
Cayman West
Bay IV Limited		 16      
18 BlackRock
Group Limited		 17      
19 BlackRock
Investment
Management
(UK) Limited		 18      
20 BlackRock
(Netherlands)
B.V.		 18      
21 BlackRock Asset
Management
Deutschland AG		 20      
22 BlackRock
Advisors (UK)
Limited		 18      
23 BlackRock
Capital Holdings,
Inc.		 5      
24 BlackRock
Advisors, LLC		 23      
25 BlackRock
Canada
Holdings ULC		 6      
26 BlackRock Asset
Management
Canada Limited		 25      
27 BlackRock
Holdco 4, LLC		 5      
28 BlackRock
Holdco 6, LLC		 27      
29 BlackRock
Delaware
Holdings Inc.		 28      
30 BlackRock Fund
Advisors		 29      
31 BlackRock
Institutional
Trust Company,
National
Association		 29      
32 Amethyst
Intermediate
LLC		 11      
33 Aperio Holdings
LLC		 32      
34 Aperio Group,
LLC		 33      
           

 

 

9. In case of proxy voting

Date of general meeting: -

Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.

 

10. Sonstige Kommentare:

The disclosure obligation arose due to total holdings for BlackRock, Inc. going above 5%. Additionally, voting rights attached to shares for BlackRock, Inc. going below 4%.

 

 London am  21.4.2026

 


22.04.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Austria
Internet: www.wienerberger.com

 
End of News EQS News Service

2312882  22.04.2026 CET/CEST

