EQS-PVR: Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Wienerberger AG

Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution



28.09.2026 / 12:00 CET/CEST

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Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018 London, 25.9.2026 Overview Notification made after deadline Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention

to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights) 1. Issuer: Wienerberger AG 2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights

Acquisition or disposal of financial/other instruments 3. Person subject to notification obligation Name: BlackRock, Inc.

City: Wilmington

Country: U.S.A. 4. Name of shareholder(s): 5. Date on which the threshold was crossed or reached: 24.9.2026 6. Total positions

% of voting rights

attached to

shares (7.A) % of voting rights

through

financial/other

instruments (7.B.1 +

7.B.2)

Total of both in % (7.A + 7.B)

Total number of

voting rights of

issuer Resulting situation on the

date on which threshold

was crossed / reached

2,75 %

1,25 %

3,99 %

109 497 697 Position of previous

notification (if applicable)

3,95 %

1,00 %

4,96 % Details 7. Notified details of the resulting situation: A: Voting rights attached to shares ISIN Code Number of voting rights % of voting rights Direct

(Sec 130 BörseG

2018) Indirect

(Sec 133 BörseG

2018) Direct

(Sec 130 BörseG

2018) Indirect

(Sec 133 BörseG

2018) AT0000831706 3 010 058 2,75 % SUBTOTAL A 3 010 058 2,75 % B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument

Expiration Date

Exercise Period Number of voting

rights that may be

acquired if the

instrument is exercised

% of voting rights Securities Lent N/A N/A 1 075 629 0,98 % SUBTOTAL B.1 1 075 629 0,98 % B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018 Type of instrument Expiration

Date Exercise

Period Physical /

Cash Settlement Number of

voting rights % of voting

rights CFD N/A N/A Cash 288 997 0,26 % SUBTOTAL B.2 288 997 0,26 % 8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:

Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or

legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an

interest in the (underlying) issuer.

Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the

financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural

person or legal entity: No. Name Directly

controlled by No. Shares held

directly (%) Financial/other

instruments

held directly (%) Total of both

(%) 1 BlackRock, Inc. 2 BlackRock

Saturn Subco,

LLC 1 3 BlackRock

Finance, Inc. 2 4 BlackRock

Holdco 2, Inc. 3

5 BlackRock

Financial

Management, Inc.

4 6 BlackRock

International

Holdings, Inc. 5 7 BR Jersey

International

Holdings L.P. 6

8 BlackRock

Australia Holdco

Pty. Ltd.

7

9 BlackRock

Investment

Management

(Australia)

Limited

8 10 Trident Merger

LLC 3

11 BlackRock

Investment

Management,

LLC

10 12 BlackRock Holdco

3, LLC 7 13 BlackRock

Cayman 1 LP 12

14 BlackRock

Cayman West

Bay Finco

Limited

13

15 BlackRock

Cayman West

Bay IV Limited

14 16 BlackRock Group

Limited 15

17 BlackRock

Investment

Management

(UK) Limited

16

18 BlackRock

(Netherlands) B.V.

16 19 BlackRock Asset

Management

Deutschland AG 18 20 BlackRock

Advisors (UK)

Limited 16 21 BlackRock

Capital

Holdings, Inc. 5 22 BlackRock

Advisors, LLC 21

23 BlackRock

Canada

Holdings ULC

6

24 BlackRock

Asset

Management

Canada Limited

23 25 BlackRock Holdco

4, LLC 5 26 BlackRock

Holdco 6, LLC 25

27 BlackRock

Delaware

Holdings Inc.

26 28 BlackRock Fund

Advisors 27

29 BlackRock

Institutional

Trust Company,

National

Association

27

30 Amethyst

Intermediate LLC

11 31 Aperio Holdings

LLC 30 32 Aperio Group,

LLC 31 9. In case of proxy voting Date of general meeting: -

Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights. 10. Sonstige Kommentare: The disclosure obligation arose due to total holdings for BlackRock, Inc. going below 4%.

London am 25.9.2026

28.09.2026 CET/CEST

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