Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
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28.09.2026 12:00:01
EQS-PVR: Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Voting Rights Announcement: Wienerberger AG
Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018
London, 25.9.2026
Overview
Notification made after deadline
Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention
Details
7. Notified details of the resulting situation:
9. In case of proxy voting
Date of general meeting: -
10. Sonstige Kommentare:
The disclosure obligation arose due to total holdings for BlackRock, Inc. going below 4%.
28.09.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Austria
|Internet:
|www.wienerberger.com
|LEI Code:
|529900VXIFBHO0SW2I31
|End of News
|EQS News Service
|
2405828 28.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Wienerberger AG
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|Optimismus in Wien: ATX Prime-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
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25.09.26
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25.09.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
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Analysen zu Wienerberger AG
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|17,81
|2,95%