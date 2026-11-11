Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|
11.11.2026 17:15:01
EQS-PVR: Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Wienerberger AG
Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018
Wien, 11.11.2026
Overview
? Notification made after deadline
Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention
1. Issuer: Wienerberger AG
2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights
3. Person subject to notification obligation
4. Name of shareholder(s):
5. Date on which the threshold was crossed or reached: 10.11.2026
6. Total positions
Details
7. Notified details of the resulting situation:
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:
? Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or
? Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the
9. In case of proxy voting
Date of general meeting: -
Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.
10. Sonstige Kommentare:
Die gemeldeten Stimmrechtsanteile der Erste Asset Management GmbH werden nicht
Wien am 11.11.2026
11.11.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Austria
|Internet:
|www.wienerberger.com
|LEI Code:
|529900VXIFBHO0SW2I31
|End of News
|EQS News Service
|
2433086 11.11.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
17:58
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Donnerstagshandel in Wien: ATX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:05
|Wienerberger erlitt massiven Gewinneinbruch (APA)
|
07:00
|EQS-News: wienerberger erzielt Q3-Ergebnisse im Rahmen der Prognose und treibt strategische Überprüfung voran (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: wienerberger delivers Q3 results in line with guidance and advances strategic review (EQS Group)
Analysen zu Wienerberger AG
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|09.10.26
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|09.10.26
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|16,38
|-4,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.