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WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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11.11.2026 17:15:01

EQS-PVR: Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

11.11.2026 / 17:15 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018

 

Wien,  11.11.2026

 

Overview

? Notification made after deadline

Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention
to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights)

 

1. Issuer: Wienerberger AG

2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights

3. Person subject to notification obligation
Name: Erste Asset Management GmbH
City: Wien
Country: Österreich

4. Name of shareholder(s): 

5. Date on which the threshold was crossed or reached: 10.11.2026

 

6. Total positions

   
% of voting rights
attached to
shares (7.A)		 % of voting rights
through
financial/other
instruments (7.B.1 +
7.B.2)		  
 
Total of both in %
(7.A + 7.B)		  
Total number of
voting rights of
issuer
Resulting situation on the
date on which threshold
was crossed / reached		  
3,82 %		  
0,00 %		  
3,82 %		  
109 497 697
Position of previous
notification (if applicable)		  
4,22 %		  
0,00 %		  
4,22 %		  

 

 

Details

7. Notified details of the resulting situation:

 

A: Voting rights attached to shares

ISIN Code		 Number of voting rights % of voting rights
Direct
(Sec 130 BörseG
2018)		 Indirect
(Sec 133 BörseG
2018)		 Direct
(Sec 130 BörseG
2018)		 Indirect
(Sec 133 BörseG
2018)
AT0000831706   4 179 532   3,82 %
SUBTOTAL A 4 179 532 3,82 %

 

 

B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument
Expiration Date
Exercise Period		 Number of voting
rights that may be
acquired if the
instrument is exercised
% of voting rights
         
    SUBTOTAL B.1    

 

 

B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018
Type of instrument Expiration
Date		 Exercise
Period		 Physical /
Cash Settlement		 Number of
voting rights		 % of voting
rights
           
      SUBTOTAL B.2    

 

 

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:

? Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or
legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an
interest in the (underlying) issuer.

? Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the
financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural
person or legal entity:

 

 

9. In case of proxy voting

Date of general meeting: -

Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.

 

10. Sonstige Kommentare:

Die gemeldeten Stimmrechtsanteile der Erste Asset Management GmbH werden nicht
direkt, sondern von den Investmentfonds gehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft
(einschließlich ihrer Zweigniederlassungen in Tschechien und Slowakei) verwaltet
werden. Es handelt sich daher nicht um Beteiligungen der Verwaltungsgesellschaft an der
Wienerberger AG.

 

 Wien am  11.11.2026

 


11.11.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Austria
Internet: www.wienerberger.com
LEI Code: 529900VXIFBHO0SW2I31

 
End of News EQS News Service

2433086  11.11.2026 CET/CEST

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