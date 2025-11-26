EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
26.11.2025 / 16:30 CET/CEST
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, 25.11.2025
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Wienerberger AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: BlackRock, Inc.
Sitz: Wilmington
Staat: USA
5. Datum der Schwellenberührung: 24.11.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
|
4,05 %
|
0,20 %
|
4,26 %
|
109 497 697
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
|
3,92 %
|
0,23 %
|
4,15 %
|
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000831706
|
|4 437 814
|
|4,05 %
|Subsumme A
|4 437 814
|4,05 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
|
Prozentanteil der Stimmrechte
|American Depositary Receipt
|N/A
|N/A
|333
|0,00 %
|
|
|Subsumme B.1
|333
|0,00 %
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|CFD
|N/A
|N/A
|Cash
|221 653
|0,20 %
|
|
|
|Subsumme B.2
|221 653
|0,20 %
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)
|Total von beiden (%)
|1
|BlackRock, Inc.
|
|
|
|
|2
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|1
|
|
|
|3
|BlackRock Finance, Inc.
|2
|
|
|
|4
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|3
|
|
|
|5
|BlackRock Financial Management, Inc.
|4
|
|
|
|6
|BlackRock International Holdings, Inc.
|5
|
|
|
|7
|BR Jersey International Holdings L.P.
|6
|
|
|
|8
|BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd.
|7
|
|
|
|9
|BlackRock Investment Management (Australia) Limited
|8
|
|
|
|10
|Trident Merger LLC
|3
|
|
|
|11
|BlackRock Investment Management, LLC
|10
|
|
|
|12
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd.
|7
|
|
|
|13
|BlackRock HK Holdco Limited
|12
|
|
|
|14
|BlackRock Lux Finco S.à.r.l.
|13
|
|
|
|15
|BlackRock Japan Holdings GK
|14
|
|
|
|16
|BlackRock Japan Co., Ltd.
|15
|
|
|
|17
|BlackRock Holdco 3, LLC
|7
|
|
|
|18
|BlackRock Cayman 1 LP
|17
|
|
|
|19
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|18
|
|
|
|20
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|19
|
|
|
|21
|BlackRock Group Limited
|20
|
|
|
|22
|BlackRock Finance Europe Limited
|21
|
|
|
|23
|BlackRock Investment Management (UK) Limited
|22
|
|
|
|24
|BlackRock (Netherlands) B.V.
|22
|
|
|
|25
|BlackRock Asset Management Deutschland AG
|24
|
|
|
|26
|BlackRock Advisors (UK) Limited
|22
|
|
|
|27
|BlackRock Capital Holdings, Inc.
|5
|
|
|
|28
|BlackRock Advisors, LLC
|27
|
|
|
|29
|BlackRock Canada Holdings ULC
|6
|
|
|
|30
|BlackRock Asset Management Canada Limited
|29
|
|
|
|31
|BlackRock Holdco 4, LLC
|5
|
|
|
|32
|BlackRock Holdco 6, LLC
|31
|
|
|
|33
|BlackRock Delaware Holdings Inc.
|32
|
|
|
|34
|BlackRock Fund Advisors
|33
|
|
|
|35
|BlackRock Institutional Trust Company, National Association
|33
|
|
|
|36
|Amethyst Intermediate LLC
|11
|
|
|
|37
|Aperio Holdings LLC
|36
|
|
|
|38
|Aperio Group, LLC
|37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Die Offenlegungspflicht ergab sich daraus, dass die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte für BlackRock Inc. über 4 % lagen.
London am 25.11.2025
26.11.2025 CET/CEST
