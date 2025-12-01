Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|
01.12.2025 15:00:03
EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, 1.12.2025
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Wienerberger AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre: Brown Brothers Harriman
5. Datum der Schwellenberührung: 28.11.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
The shares referred to in this disclosure correspond to a number of funds and accounts managed by the portfolio managers under the control of Marathon Asset Management Limited. Marathon Asset Management controls a total of 6.217.535 shares on behalf of underlying investors, but only has authority to vote in connection with 5.386.833 of those shares.
London am 1.12.2025
01.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2238268 01.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wienerberger AGmehr Nachrichten
|
15:00
|EQS-PVR: Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
15:00
|EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Aufschläge in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
28.11.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.11.25
|Minuszeichen in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
27.11.25
|EQS-PVR: Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Wienerberger AGmehr Analysen
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|09.09.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.08.25
|Wienerberger
|Erste Group Bank
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|09.09.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.08.25
|Wienerberger
|Erste Group Bank
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|09.09.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.17
|Wienerberger Reduce
|Kepler Cheuvreux
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|29,66
|0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.