Wienerberger Aktie

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

01.12.2025 15:00:03

EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

01.12.2025 / 15:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

London,  1.12.2025

 

Überblick

? Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: Wienerberger AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Name: Marathon Asset Management Limited
Sitz: London
Staat: United Kingdom

4. Namen der Aktionäre:  Brown Brothers Harriman
Bank of New York Mellon
JP Morgan Chase
Northern Trust
HSBC                                                                                  
State Street Bank & Trust Company
 

5. Datum der Schwellenberührung: 28.11.2025

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
4,92 %		  
0,00 %		  
4,92 %		  
109 497 697
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
5,07 %		  
 		  
 		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000831706 0 5 386 833 0,00 % 4,92 %
Subsumme A 5 386 833 4,92 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
           
      Subsumme B.2    

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

The shares referred to in this disclosure correspond to a number of funds and accounts managed by the portfolio managers under the control of Marathon Asset Management Limited. Marathon Asset Management controls a total of 6.217.535 shares on behalf of underlying investors, but only has authority to vote in connection with 5.386.833 of those shares.

 

 London am  1.12.2025

 


01.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet: www.wienerberger.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2238268  01.12.2025 CET/CEST

