Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|
16.12.2025 14:00:03
EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, 16.12.2025
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Wienerberger AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre: Brown Brothers Harriman
5. Datum der Schwellenberührung: 15.12.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
The shares referred to in this disclosure correspond to a number of funds and accounts managed by the portfolio managers under the control of Marathon Asset Management Limited. Marathon Asset Management controls a total of 6,439,571 shares on behalf of underlying investors, but only has authority to vote in connection with 5,587,004 of those shares.
London am 16.12.2025
16.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2246508 16.12.2025 CET/CEST
|
14:00
EQS-PVR: Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
14:00
EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12:27
Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
09:29
Optimismus in Wien: ATX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
15.12.25
Optimismus in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
15.12.25
Starker Wochentag in Wien: ATX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.12.25
Freundlicher Handel: ATX Prime am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
27.11.25
Wienerberger accumulate
Erste Group Bank
14.11.25
Wienerberger buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25
Wienerberger kaufen
Barclays Capital
09.09.25
Wienerberger buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.25
Wienerberger
Erste Group Bank
|Wienerberger AG
|31,12
|3,66%
