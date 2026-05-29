Wienerberger Aktie

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WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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29.05.2026 11:41:53

EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

29.05.2026 / 11:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

Warsaw,  27.5.2026

 

Überblick

? Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: Wienerberger AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Name: The Goldman Sachs Group, Inc.
Sitz: Wilmington, DE
Staat: United States of America (USA)

4. Namen der Aktionäre:  

5. Datum der Schwellenberührung: 25.5.2026

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
1,05 %		  
3,10 %		  
4,15 %		  
109 497 697
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
0,67 %		  
2,80 %		  
3,46 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000831706   1 150 458   1,05 %
US9676621074   234   0,00 %
Subsumme A 1 150 692 1,05 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
Securities Lending Open n.a. 1 611 589 1,47 %
    Subsumme B.1 1 611 589 1,47 %

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Swap 17/11/2034 n.a. Cash 1 757 981 1,61 %
Call Option 02/06/2026 n.a. Cash 217 0,00 %
Call Warrant 31/12/2030 n.a. Cash 20 393 0,02 %
      Subsumme B.2 1 778 591 1,62 %

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 The Goldman Sachs Group, Inc.        
2 Goldman Sachs (UK) L.L.C. 1      
3 Goldman Sachs Group UK Limited 2      
4 Goldman Sachs International 3 0,00 % 1,61 % 1,61 %
5 GSAM Holdings LLC 1      
6 Goldman Sachs Asset Management, L.P. 5 0,05 % 0,00 % 0,05 %
7 Goldman Sachs Bank USA 1      
8 Goldman Sachs Bank Europe SE 7 0,00 % 0,48 % 0,48 %
9 Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC 5      
10 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd 9      
11 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd 10      
12 Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. 11      
13 Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. 12      
14 Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. 13      
15 Goldman Sachs Asset Management B.V. 14 0,67 % 0,00 % 0,67 %
16 GSAMI Holdings I LLC 5      
17 GSAMI Holdings II Ltd 16      
18 Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd 17      
19 Goldman Sachs Asset Management International 18 0,18 % 0,00 % 0,18 %
20 Goldman Sachs & Co. LLC 1 0,15 % 1,02 % 1,17 %
           

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

Please note that the total amount of voting rights have been rounded to 2 decimal places. Therefore, there is a possibility of a rounding error.

 

 Warsaw am  27.5.2026

 


29.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet: www.wienerberger.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2335660  29.05.2026 CET/CEST

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