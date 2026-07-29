EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG

Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



29.07.2026 / 14:00 CET/CEST

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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Zurich, Switzerland, 28.7.2026 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: Wienerberger AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten 3. Meldepflichtige Person

Name: UBS Group AG

Sitz: Zurich

Staat: Switzerland 4. Namen der Aktionäre: UBS AG 5. Datum der Schwellenberührung: 27.7.2026 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile

der Stimmrechte,

die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der

Stimmrechte, die die

Finanz-/sonstigen

Instrumente repräsentieren (7.B.1 +

7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der

Stimmrechte des

Emittenten Situation am

Tag der

Schwellenberührung

2,73 %

2,36 %

5,09 %

109 497 697 Situation in der

vorherigen Meldung

(sofern anwendbar)

0,00 %

0,00 %

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG

2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) Direkt

(§ 130 BörseG

2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000831706 2 987 885 2,73 % Subsumme A 2 987 885 2,73 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte

die erworben werden

können

Prozentanteil der

Stimmrechte Right of use over

shares n/a At any time 2 095 0,00 % Right to Recall of

Lent shares n/a At any time 1 559 548 1,42 % ADR(US9676621074) n/a At any time 13 0,00 % Subsumme B.1 1 561 656 1,43 % B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des

Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder

Cash Settlement Anzahl der

Stimmrechte Prozentanteil

der

Stimmrechte Swaps on Baskets 28/07/2027 ¿

01/01/2031 n/a Cash 1 018 348 0,93 % Long Call Options 04/08/2026 n/a Cash 120 0,00 % Subsumme B.2 1 018 468 0,93 % 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen

Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt

Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-

/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden

natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert

durch Ziffer Direkt gehaltene

Stimmrechte in

Aktien (%) Direkt gehaltene

Finanz-

/sonstige

Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 UBS Group AG 2 UBS AG 1 3 UBS Switzerland

AG 2 4 UBS Asset

Management AG 2 5 UBS Asset

Management

Switzerland AG 4 6 UBS Fund

Management

(Switzerland) AG 5 7 UBS Asset

Management

(Americas) LLC 2 8 UBS Asset

Management

(Europe) S.A. 4 9 UBS Asset

Management

(Singapore) Ltd 4 10 UBS Europe SE 2 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: - Zurich, Switzerland am 28.7.2026

29.07.2026 CET/CEST

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