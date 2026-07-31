Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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31.07.2026 12:00:04

EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

31.07.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

London,  29.7.2026

 

Überblick

? Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten,
wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: Wienerberger AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Name: Marathon Asset Management Limited
Sitz: London
Staat: United Kingdom

4. Namen der Aktionäre:  
Brown Brothers Harriman
Bank of New York Mellon
JP Morgan Chase
Northern Trust
HSBC
State Street Bank & Trust Company

5. Datum der Schwellenberührung: 29.7.2026

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile
der Stimmrechte,
die zu Aktien
gehören (7.A)		 Prozentanteile der
Stimmrechte, die die
Finanz-/sonstigen
Instrumente
repräsentieren (7.B.1 +
7.B.2)		  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der
Stimmrechte des
Emittenten
Situation am
Tag der
Schwellenberührung		  
4,97 %		  
0,00 %		  
4,97 %		  
109 497 697
Situation in der
vorherigen Meldung
(sofern anwendbar)		  
5,10 %		  
 		  
5,10 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG
2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG
2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000831706   5 445 448   4,97 %
Subsumme A 5 445 448 4,97 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte
die erworben werden
können
Prozentanteil der
Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des
Instruments		 Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder
Cash Settlement		 Anzahl der
Stimmrechte		 Prozentanteil
der
Stimmrechte
           
      Subsumme B.2    

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen
Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt
Instrumente am Emittenten hält.

? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-
/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden
natürlichen oder juristischen Person:

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

The shares referred to in this disclosure correspond to a number of funds and accounts
managed by the portfolio managers under the control of Marathon Asset Management
Limited. Marathon Asset Management controls a total of 6,177,519 shares on behalf of
underlying investors, but only has authority to vote in connection with 5,445,448 of those
shares.

 

 London am  29.7.2026


31.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet: www.wienerberger.com
LEI Code: 529900VXIFBHO0SW2I31

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2374646  31.07.2026 CET/CEST

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