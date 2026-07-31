EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG

Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



31.07.2026 / 12:00 CET/CEST

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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 London, 29.7.2026 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten,

wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: Wienerberger AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Name: Marathon Asset Management Limited

Sitz: London

Staat: United Kingdom 4. Namen der Aktionäre:

Brown Brothers Harriman

Bank of New York Mellon

JP Morgan Chase

Northern Trust

HSBC

State Street Bank & Trust Company 5. Datum der Schwellenberührung: 29.7.2026 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile

der Stimmrechte,

die zu Aktien

gehören (7.A) Prozentanteile der

Stimmrechte, die die

Finanz-/sonstigen

Instrumente

repräsentieren (7.B.1 +

7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der

Stimmrechte des

Emittenten Situation am

Tag der

Schwellenberührung

4,97 %

0,00 %

4,97 %

109 497 697 Situation in der

vorherigen Meldung

(sofern anwendbar)

5,10 %



5,10 % Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG

2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) Direkt

(§ 130 BörseG

2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000831706 5 445 448 4,97 % Subsumme A 5 445 448 4,97 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte

die erworben werden

können

Prozentanteil der

Stimmrechte Subsumme B.1 B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des

Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder

Cash Settlement Anzahl der

Stimmrechte Prozentanteil

der

Stimmrechte Subsumme B.2 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen

Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt

Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-

/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden

natürlichen oder juristischen Person: 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: The shares referred to in this disclosure correspond to a number of funds and accounts

managed by the portfolio managers under the control of Marathon Asset Management

Limited. Marathon Asset Management controls a total of 6,177,519 shares on behalf of

underlying investors, but only has authority to vote in connection with 5,445,448 of those

shares. London am 29.7.2026

31.07.2026 CET/CEST

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