Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|
31.07.2026 12:00:04
EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, 29.7.2026
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten,
1. Emittent: Wienerberger AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 29.7.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
The shares referred to in this disclosure correspond to a number of funds and accounts
London am 29.7.2026
31.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|LEI Code:
|529900VXIFBHO0SW2I31
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2374646 31.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
31.07.26
|EQS-PVR: Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
31.07.26
|EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
30.07.26
|Donnerstagshandel in Wien: So performt der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
30.07.26
|Zuversicht in Wien: Börsianer lassen ATX Prime am Mittag steigen (finanzen.at)
|
30.07.26
|ATX-Handel aktuell: ATX am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|EQS-PVR: Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.07.26
|EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
30.07.26
|Gewinne in Wien: ATX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)