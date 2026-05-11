Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|
11.05.2026 17:34:15
EQS-PVR: Zalando SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Zalando SE
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2325414 11.05.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalando
|
13.05.26
|Verstärkung für Retail Media: Zalando holt Ad-Tech-Experten Ray Cao als Senior Vice President zur weiteren Skalierung der Partner Marketing Services (EQS Group)
|
13.05.26
|Zalando appoints ad tech veteran Ray Cao as Senior Vice President to further scale Partner Marketing Services (EQS Group)
|
12.05.26
|XETRA-Handel LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
12.05.26
|Börse Frankfurt: DAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.05.26
|Verluste in Frankfurt: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.05.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12.05.26
|Börse Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel: DAX am Mittag schwächer (finanzen.at)