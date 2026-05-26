ZEAL Network Aktie
WKN DE: ZEAL24 / ISIN: DE000ZEAL241
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26.05.2026 09:43:33
EQS-PVR: ZEAL Network SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: ZEAL Network SE
Am 22. Mai 2026 erhielten wir die folgende Mitteilung von Morgan Stanley:
Bezugnehmend auf die Stimmrechtsmitteilung vom 22.05.2026, in der mitgeteilt wurde, dass Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, am 19.05.2026 die Schwelle von 15 % der Stimmrechte an der ZEAL NETWORK SE überschritten hat, geben wir hiermit gemäß § 43 des Wertpapierhandelsgesetzes folgende Mitteilung ab:
26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ZEAL Network SE
|Straßenbahnring 11
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.zealnetwork.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2333314 26.05.2026 CET/CEST
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