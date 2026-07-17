EQT Aktie
WKN DE: A0RFZL / ISIN: US26884L1098
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17.07.2026 11:29:15
EQT boosted by strong fundraising momentum and earnings growth
Shares rally 13% as private equity group’s fee-generating assets under management beat expectationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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