EQT Aktie
WKN DE: A0RFZL / ISIN: US26884L1098
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27.10.2026 21:57:45
EQT Corporation Reports Retreat In Q3 Income
(RTTNews) - EQT Corporation (EQT) reported earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $278.691 million, or $0.44 per share. This compares with $335.862 million, or $0.53 per share, last year.
Excluding items, EQT Corporation reported adjusted earnings of $261.416 million or $0.42 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 9.6% to $1.770 billion from $1.958 billion last year.
EQT Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $278.691 Mln. vs. $335.862 Mln. last year. -EPS: $0.44 vs. $0.53 last year. -Revenue: $1.770 Bln vs. $1.958 Bln last year.
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