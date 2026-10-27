EQT Corporation Reports Retreat In Q3 Income

(RTTNews) - EQT Corporation (EQT) reported earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $278.691 million, or $0.44 per share. This compares with $335.862 million, or $0.53 per share, last year.

Excluding items, EQT Corporation reported adjusted earnings of $261.416 million or $0.42 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 9.6% to $1.770 billion from $1.958 billion last year.

EQT Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $278.691 Mln. vs. $335.862 Mln. last year. -EPS: $0.44 vs. $0.53 last year. -Revenue: $1.770 Bln vs. $1.958 Bln last year.