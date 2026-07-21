EQT Aktie

EQT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RFZL / ISIN: US26884L1098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.07.2026 22:36:45

EQT Corporation Reveals Fall In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - EQT Corporation (EQT) revealed a profit for second quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $211.425 million, or $0.34 per share. This compares with $784.147 million, or $1.30 per share, last year.

Excluding items, EQT Corporation reported adjusted earnings of $243.530 million or $0.39 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 29.3% to $1.809 billion from $2.557 billion last year.

EQT Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $211.425 Mln. vs. $784.147 Mln. last year. -EPS: $0.34 vs. $1.30 last year. -Revenue: $1.809 Bln vs. $2.557 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EQT Corp

mehr Nachrichten